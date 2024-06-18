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奧客結帳怒喊「知道我是誰嗎？」 店員神回1句話對方乖乖付錢走人
服務業最怕遇到奧客，一名咖啡廳女店員分享，她近日上班時，遇到一位奧客為了拗折扣，在店內大吼「妳知道我是誰嗎？」還揚言自己認識老闆，要她叫老闆出來。而困惑的她則傻傻回對方「妳認識老闆怎麼不自己叫」，讓對方頓時愣住，乖乖付錢走人，結束這場鬧劇。
原PO在「匿名公社」發文表示，她在咖啡廳上班，近日臨時被派到一間分店支援，在櫃台幫一位阿姨結帳時，對方看到價錢後，竟突然暴怒大吼「怎麼沒打折？」並連喊三次「妳知道我是誰嗎？」讓原PO一頭霧水，接著對方又說，「我認識妳老闆喔，叫妳老闆出來！」
原PO當下還未搞清楚狀況，便直接回對方「妳都認識老闆了，怎麼不自己打？」結果阿姨當場愣住，整間店也瞬間安靜，「連正在沖咖啡的學長也瞪大眼睛看我」，阿姨頓時啞口無言，默默拿錢結帳走人。原PO解釋，她當下是真的感到很疑惑，因為整個人「很矇」，才敢直接詢問對方。
事後聽其他同事說明，原PO才知道那位阿姨是常客，每次一發飆，店員就會幫她打95折，就而久之就變成習慣，「只是沒想到今天會遇到我這個別店來支援的」。原PO也不禁感嘆，「一定要大吵大鬧引人注目嗎？為了那10塊20塊丟臉很不值得耶」。
文章曝光後，網友紛紛大讚原PO，「你好棒」、「舒服啦，就是喜歡這種員工」、「餐飲業跟零售業缺的就是妳這種員工」、「很多低能客人很愛用這招」、「只能說現在乞丐行討的型態變了」、「之前服務業上班，常常遇到這種」、「是有多窮啦，這樣討打折」、「奧客，把優惠當應該的」。
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