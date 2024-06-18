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他開冷氣定時3小時涼了就關 網曝爽吹整晚關鍵：反而更省錢

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示夏季為了省錢和省電，開冷氣會定時2~3小時就關掉。圖／Ingimage
有網友表示夏季為了省錢和省電，開冷氣會定時2~3小時就關掉。圖／Ingimage

隨著天氣越來越炎熱，許多人在家裡都要開著冷氣才有辦法入睡，卻也引發電費增加的問題。有網友表示自己睡前一定要開冷氣，但只開2~3小時，等房間環境變涼了就會關掉。這麼做既可以省錢又不會浪費電，不過他也好奇夏季有多少人會選擇冷氣開一整晚而不關，引發熱議。

一名網友在PTT以「有人睡覺開冷氣吹一整晚不關嗎」為題發文，指出隨著天氣越來越熱，自己睡前一定會開冷氣，但通常會定時2~3個小時，等房間涼了，自己也睡著了，冷氣就會自動關掉。原PO表示這麼做一方面可以節約能源，一方面也可以省錢，且最重要的是不浪費電力，詢問「有人冷氣開一整晚不關的嗎」？

貼文一出，有網友留言說「沒關過冷氣」、「開整天」、「最近連傍晚都開，不然我要死了」、「上次關都不知是幾天前了」、「孩子沒辦法睡好，整晚都得開」、「房間35度，天有異象」、「被冷醒再關」、「沒有關過，出門也一樣」、「被熱醒很不划算」、「我家的狗都吹24小時的」、「沒吹冷氣就是省下的電費拿去治療濕疹」。

另外有不少網友向原PO推薦變頻冷氣，「你家沒買變頻冷氣嗎？」、「換變頻冷氣，就沒必要關了」、「變頻的不用，而且重覆開關還比你吹一整晚耗電」、「變頻根本沒差」、「現在冷氣不都會自動調節溫度了？低於設定溫度就不會放那麼多冷氣出來，如果是老式的冷氣機那真的是會越吹越冷」、「國際牌的安靜又省電，我一天都開12小時以上」。

臉書粉專「台電電力粉絲團」過去曾經指出，「變頻冷氣」跟傳統的「定頻冷氣」，其差別在於當室內溫度降到設定溫度時，定頻冷氣的壓縮機會停止，當室內溫度上升後又再次運轉；而變頻冷氣則改以較低頻運轉，減少開關壓縮機的次數來省電。

因此台電建議民眾如果對冷氣需求較低、開的時間不長，只在睡前開啟讓室內降溫就關閉冷氣，定頻冷氣或許就符合需求；但如需長時間使用冷氣的情況下，會建議改用變頻冷氣，在省電方面也會比較有感，「且能源效率第1級+CSPF值高的機種最省電」。

另外，粉專強調民眾想省電除了考慮電器耗不耗電以外，「使用時間」長短也是關鍵，開整天的用電量絕對比只吹8小時多。因此民眾如果長時間沒有吹冷氣的需求時，建議還是要把冷氣關起來。

冷氣 電費

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