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別再買NY起司餅乾！赴日必購1伴手禮 網讚價格超甜「頂到不行」：台灣貴3倍

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友近日到東京旅遊，準備回國時煩惱起要購買什麼伴手禮，故上網發文。貼文發布後，網友們貼出自己的口袋名單，不過眾多內行網友紛紛欽點「這1款」甜品，直讚「日本買價格跟台灣差超多」。美聯社
一位網友近日到東京旅遊，準備回國時煩惱起要購買什麼伴手禮，故上網發文。貼文發布後，網友們貼出自己的口袋名單，不過眾多內行網友紛紛欽點「這1款」甜品，直讚「日本買價格跟台灣差超多」。美聯社

什麼是你赴日必購的伴手禮？不少台灣民眾熱愛前往日本遊玩，當地的伴手禮琳瑯滿目，到底要送什麼才顯得體面又划算？一位網友近日到東京旅遊，準備回國時煩惱起要購買什麼伴手禮，故上網發文。貼文發布後，網友們貼出自己的口袋名單，不過眾多內行網友紛紛欽點「這一款」甜品，直讚「日本買價格跟台灣差超多」。

一位網友在PTT上發文，表示自己近日前往東京自由行，不免俗要購買一些伴手禮給家人、朋友和同事。不過日本知名的伴手禮並不少，回程之際，原PO苦惱的上網詢問，「除了常見的東京芭娜娜（香蕉蛋糕），NY起司奶油脆餅，還有什麼不錯、可以帶回台灣的伴手禮？」

貼文曝光後，網友紛紛秀出自己的口袋名單，不只甜食類的伴手禮，更有人分享藥妝店必買好物，「Sugar butter sand tree」、「Butter sand」、「Yokumoku的雪茄蛋捲要買的」、「東京牛奶起司工坊，超好吃」、「絕對是小倉山莊，好吃、送人也有面子」、「小倉山莊的仙貝米果超讚」、「一蘭的拉麵組也蠻好吃的」、「機場如果有看到LeTAO的起司蛋糕也可以買一下」、「LeTAO起司蛋糕也好吃，比較貴，幫自己買就好」、「合力他命，一人一大罐，滿意度突破200%」。

不過許多人皆指出，「Royce'巧克力」是必買的伴手禮之一，內行網友表示，儘管該品牌已進駐台灣，不過在日本購買價差比較漂亮，非常值得，「Royce'生巧克力，很便宜量又多」、「台灣Royce'大概賣3倍價，印象中400多台幣，但你在日本機場買只要800日幣（約新台幣163元）」、「Royce'生巧克力！日本買價格跟台灣差超多」、「沒有，台灣Royce'賣五百多台幣」、「機場的冷藏巧克力，好像850日幣一盒，頂到不行，巧克力控如我候機時直接吃半盒，黑巧克力超頂」。

日本北海道巧克力第一品牌ROYCE曾於台北車站設置為期一個月的快閃店。圖／city super提供
日本北海道巧克力第一品牌ROYCE曾於台北車站設置為期一個月的快閃店。圖／city super提供

伴手禮 巧克力 日本 東京 機場

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