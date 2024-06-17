賣場霸佔試乘腳踏車 她禮貌問「能否換人」？恐龍家長1回應惹眾怒

一名女網友發文怒批，前往大賣場購物看見腳踏車試乘，當時有位家長帶孩子在試乘，因此她帶著自家孩子排隊，不料在旁等了十多分鐘，對方卻不見要離開的跡象，她好口氣詢問是否能換人，對方卻嗆「繼續等，等到她（小孩）不想坐為止」，最後非得請工作人員來，大家站在旁邊又看5分鐘後，那位家長才肯帶小孩離開，讓她直呼，「真沒看過這麼沒水準的家長！」

女網友今（17）日在臉書社團「爆怨2公社」發文直批，「真沒看過這麼沒水準的家長！」她表示，雖然任何人都能試乘賣場開放的腳踏車，且確實是先來先使用沒錯，後來的人排隊也是應該的，他們在現場等了5分鐘後，前面客人卻還不打算離開，「我小孩在你們旁邊說要坐，你們也沒反應」，她便耐心教導孩子，「沒關係我們排隊，人家先來的」。

然而，他們又在一旁等了10幾分鐘後，這位家長仍然沒有要讓小孩起來的意思，因此她好聲好氣詢問對方，「請問你們還要坐多久？可以換一下人嗎？我的小孩也想試，能讓我們也試一下下嗎？」沒想到對方卻狠嗆，是他們先來的，而且他的小孩還想坐，「叫我繼續等，等到她（小孩）不想坐為止。」

對方態度讓原PO相當氣憤，「請你搞清楚這是試乘的公共設施，而不是你自家的，那麼愛騎怎麼不買回去你家慢慢騎？什麼叫沒辦法我小孩就不想起來？做家長是幹嘛的？」最終對方仍執意不換人，還要原PO請來工作人員，大家一起站在旁邊又看5分鐘後，該名家長才肯帶著小孩離開，讓她狠批「真的是人不要臉天下無敵！」

貼文發布後，網友紛紛表示，「原諒他吧！可能買不起，讓他們坐久一點吧」、「這種家長很自私」、「這就是為什麼有些地方會貼標語一人幾分鐘這樣，就是針對這樣的人」、「太丟臉了，連服務員來了也不起來，臉皮真的夠厚的」、「能騎10分鐘也蠻厲害的」、「因為買不起，只能在賣場過過乾癮」、「條件不允許只能賣場圓夢，請多點體諒」、「喜歡不會買回家坐喔」、「恐龍家長養出來的熊孩子」。