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政府公告「嚴禁寵物進白沙灘」 遊客帶入2隻大型犬挨轟：沒公德心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友貼出遊客不顧公告，帶寵物進入白沙灘的舉動。圖擷自臉書社團「嘉義綠豆大小事」
一名網友貼出遊客不顧公告，帶寵物進入白沙灘的舉動。圖擷自臉書社團「嘉義綠豆大小事」

有些場所禁止寵物進入，避免影響到其他遊客、孩童，不過日前就有網友發現，一群遊客無視政府公告「嚴禁寵物進入水舞區、白沙灘」，帶著兩隻大型狗到沙灘遊玩。許多網友看完批評「這種沙子我都不敢給孩子玩」、「這種完全就是自私而已」、「沒水準，把遊樂區當成大型貓砂盆」。

一名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」貼出照片，只見兩名遊客無視嘉義縣政府的告示牌「為維護場地清潔衛生，嚴禁寵物進入水舞區、白沙灘。」原PO氣炸表示「沒公德心的人，幫妳紅，不用謝」。

文章曝光後，引來網友熱議「看不懂中文的一大堆」、「飼主會說我的狗又沒有大便、尿尿在那裡」、「沒水準，素質真差」、「這是大型貓砂盆」、「這種沙灘我都不敢給孩子玩，只要是沙，我一律嚴格禁止孩子進去，感覺裡面像黑洞，很可怕」、「嘉義市的小公園常常會有遛狗人士看不懂中文，我之前跟他們吵過，真的很煩，大便他們會撿，但尿呢？」、「這麼多小朋友會在沙灘玩，還把狗帶進去沙灘，真的很不道德」、「完全就是自私而已」、「這沙子可能隱藏很多土豆仁（狗大便）」、「沒水準又不識字，好噁心」、「不只狗而已，我曾親眼看到一對夫婦帶著小孩，小孩直接尿在沙灘中，媽媽還拿著手機拍」、「這裡不是玩沙區嗎？帶狗進去好嗎？這可以檢舉罰款吧？」

寵物 沙灘

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