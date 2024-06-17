傳訊息不讀不回卻發限動 她無奈冷處理…一票人共鳴：社交懶惰症

一般人收到朋友發來的訊息，大多會即時回覆，但也有人會選擇放在一邊不讀不回。近日有網友發文，稱自己傳訊息給朋友時被不讀不回，久而久之她也習慣看到對方的訊息就先擺著，這時對方反而開始熱絡地聯繫她。這也讓原PO好奇，習慣不讀不回的人不應該也對別人的不讀不回習以為常嗎？

原PO在Dcard以「習慣放訊息不回的人」為題發文，稱自己平時與朋友聯絡，會在傳訊息給對方後就去做自己的事，但發現即使過了很久自己傳的訊息還是被不讀不回，而對方卻在這期間發了限時動態。

原PO表示自己不相信對方會兩三天都不看手機，但也理解對方只是想發限時動態不想回訊息。原PO也坦承，會因為對方覺得自己的訊息不重要而失落，幾次下來對方的訊息原PO也擺著不看，「反正回了也不會有聊天的熱絡感」。

久而久之原PO也習慣看到對方的訊息就先擺著，也不避諱發限時動態，等到忙完自己的事，回完其他朋友的訊息後，才會「決定要不要消除對方的紅點點」，這時對方反而開始熱絡地聯繫原PO，還會主動開啟話題。這讓原PO很好奇，習慣不讀不回的人，不應該對別人的不讀不回習以為常嗎？

文章引來大量網友留言，不少人表示自己也是這種不讀不回的人，「現在的人有社交懶惰症，其實我跟最要好的朋友也不會馬上回對方，近期最久10天回一次，但是有些重要的事會比較快回對方」、「我也是這樣，但我反而覺得這樣的模式是對稍微重要，會想一直持續的對象。因為不希望隨便回，又沒辦法有這麼多社交能量可以幾個小時來回傳訊，久了就習慣佛系傳球」、「我常常這樣耶，有時候是忙裡偷閒偷瞄一下，但還沒想好要回什麼，有時候就是忙到忘記」。

也有網友表示自己無法接受這樣，「回很慢的我就不會深交了，頻率不合」、「我可以理解社交能量耗盡，看到非即時性訊息不想馬上點開回覆的心情，但上限大概就一天吧！放兩三天甚至以上才回就真的太不尊重人了」、「這種不讀不回的人我都一律遠離，之後有忙要我幫，我也都不讀不回」。