路上很常見！日本妹子超愛穿「1單品」 台人狂讚：夏天高溫必備

炎炎夏日到來，高溫也讓人直呼受不了，紛紛拿出降溫的好物來抵擋酷曬。有一名網友表示，最近在日本街頭看到很多女生都會穿戴「1物」，連再時髦的女生都會用，好奇「這就是日本女生比較白的祕密嗎？」，引發熱議。

一名女網友在社群平台「threads」上發文表示，最近發現日本女生走在路上都會戴袖套，就算穿得再時髦的人也是都有在戴，讓她好奇「難道這就是日本女生比較白的祕密？」，但同時也不解，因為台灣人只有在騎車時會戴袖套。

不少人看文也留言表示，「因為怕曬黑，然後有的是涼感的的確會比穿防曬衣涼快」、「這不是每天出門都要準備的東西嗎」、「我猜應該有些人跟我一樣對紫外線過敏」、「自從跟日本同事認識後，我也買了三副，夏天上班出門都會用」。

但也有人說，「多數日本人原本就白肉底，屬於容易顯斑的膚質，才會很瘋狂防曬，黑黃肉底再認真美白也無法跟日本人一樣白的（我），把自己的原膚色保養到最好狀態才是王道」，還有人表示這樣穿很「土」。