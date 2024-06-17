路上很常見！日本妹子超愛穿「1單品」 台人狂讚：夏天高溫必備
炎炎夏日到來，高溫也讓人直呼受不了，紛紛拿出降溫的好物來抵擋酷曬。有一名網友表示，最近在日本街頭看到很多女生都會穿戴「1物」，連再時髦的女生都會用，好奇「這就是日本女生比較白的祕密嗎？」，引發熱議。
一名女網友在社群平台「threads」上發文表示，最近發現日本女生走在路上都會戴袖套，就算穿得再時髦的人也是都有在戴，讓她好奇「難道這就是日本女生比較白的祕密？」，但同時也不解，因為台灣人只有在騎車時會戴袖套。
不少人看文也留言表示，「因為怕曬黑，然後有的是涼感的的確會比穿防曬衣涼快」、「這不是每天出門都要準備的東西嗎」、「我猜應該有些人跟我一樣對紫外線過敏」、「自從跟日本同事認識後，我也買了三副，夏天上班出門都會用」。
但也有人說，「多數日本人原本就白肉底，屬於容易顯斑的膚質，才會很瘋狂防曬，黑黃肉底再認真美白也無法跟日本人一樣白的（我），把自己的原膚色保養到最好狀態才是王道」，還有人表示這樣穿很「土」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言