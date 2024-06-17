按喇叭等於「戰鬥邀請」？他疑惑兩岸被叭反應大不同 網指關鍵在「長度」

在台灣，開車被按喇叭似乎是一件難以忍受的事，甚至被人戲稱是「戰鬥邀請」。近日有網友發文，稱自己去中國大陸旅遊，卻發現當地人對「被叭」這件事習以為常，讓原PO十分好奇為何台灣人如此反感汽車喇叭聲。

原PO在PTT以「為何台灣人很難忍受汽車喇叭聲？」為題發文，稱自己前幾天去中國旅遊，發現大陸人的駕駛習慣與台灣人有很大的不同。原PO發現很多大陸駕駛變換車道不打方向燈，「基本上浙江那邊的汽車方向燈蠻多都『壞』了」。而且大陸的駕駛似乎「把喇叭聲當借過一樣」，一直叭個不停，即便如此卻沒有人下車吵架或爆發衝突，就連原PO的中國朋友也覺得被叭沒什麼。

反觀台灣人被叭就很容易出現「棒球隊」或是火氣上來直接喊「叭三小」，讓原PO好奇為什麼會出現這樣的差異。

文章引來大量網友回應，不少網友認為大陸的駕駛已經習慣按喇叭了，「他們都習慣成自然了吧」、「他們狂按喇叭，你在那個環境久了當然覺得沒啥」、「民情不同的關係吧，好像在台灣按喇叭莫名其妙的就被理解成挑釁了」、「不少第三世界國家的喇叭聲=善意提醒」。

有網友解釋在台灣按喇叭會被理解為在罵「三字經」，因此常常引發衝突，「40年以前的小黃按喇叭時會罵三字經，所以被按喇叭的人都知道被罵，馬上會下車打起來」、「喇叭=三字經」。但也有網友認為，會引發衝突是因為被提醒者惱羞成怒，「因為很多違規仔，在偷雞摸狗的時候被叭了一聲，就見笑轉生氣了」。

還有網友表示，大多台灣人無法容忍的是長按喇叭，「台灣人一按通常都按3秒以上，當然當你是戰鬥邀請」、「輕按喇叭不是戰鬥邀請，長按才是」。