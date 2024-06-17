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她買士林夜市糖葫蘆驚見「發霉」 傻眼直呼：替觀光客捏冷汗

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO最近到士林夜市買了糖葫蘆，事後卻發現糖葫蘆上的水果竟已發霉。圖／擷自「爆料公社二社」
原PO最近到士林夜市買了糖葫蘆，事後卻發現糖葫蘆上的水果竟已發霉。圖／擷自「爆料公社二社」

台灣夜市販賣各種平價美食，受到不少觀光客、民眾的喜愛。不過，一名女網友在「爆料公社二社」透露，她最近到士林夜市買了糖葫蘆，事後卻發現糖葫蘆上的水果竟已發霉，傻言直呼「品質也太差了吧，在我前面還有其他觀光客在買，真是替他們捏把冷汗」。

原PO表示，近日她到士林夜市幫家人買糖葫蘆，之後在附近逛了30分鐘左右便直接回家，沒想到竟發現糖葫蘆上的水果已發霉，「還好家人剛吃到就看到發霉就吐出來了，如果吃進去怎麼辦？糖葫蘆有這麼容易在30分鐘內就發霉的嗎？」

原PO指出，購買當下，老闆態度並沒有很好，不只臉很臭也幾乎不講話，忍不住發文抱怨，「品質也太差了吧，在我前面還有其他觀光客在買，真是替他們捏把冷汗」。仔細觀察照片，糖葫蘆的竹籤與三顆李子，全部出現發霉的狀況。

照片一曝光，許多網友痛批店家的行為，「太噁心了吧！我知道是哪一家！」、「投訴衛生局」、「這太噁了，生意有多差...」、「本是爛掉的水果，嚇死了，很沒良心」、「嚴重一點會過敏，發生休克」。

夜市 水果 爆料公社

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