滿滿致癌物…六合夜市烤肉「臭火焦」苦主難以下嚥怒丟 在地人：你真勇敢

有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一組照片並發文抱怨，他表示此生第一次吃到這麼難吃的烤肉，在高雄六合夜市買了一袋燒烤，價格貴就算了，全部還「臭火焦」到令他難以下嚥。貼文一出，引發網友熱議，紛紛回應：「一次性消費。」

原PO透露，昨天到高雄六合夜市的一家知名烤肉攤去買燒烤，店家告訴他總共675元，核對後發現單支價格不正確，讓他覺有被坑的感覺，他知道觀光夜市是專門坑殺觀光客的地方，心裡早有準備會不便宜，但他覺得最少東西要好吃吧。

從照片中可見，全部的燒烤物都有嚴重烤焦的情況，原PO氣憤表示「焦到每一口都是苦的，米血烤到已變成木炭，雞屁股、大腸還有臭味，肉裡面仍呈現粉紅色未熟狀態」，最後他氣到幾乎沒吃，全部都丟掉。

原PO表示，他查看這家燒烤店的評論才知道，這家烤肉攤的網路評分只有2.4分，代表踩雷的不只有他，令他不解的是「為何這種店家還能生存？」。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「我能同理你的憤怒，貴不打緊，難吃還貴才叫可惡」、「吃到雷店一定不要只有自己吃，還要給朋友跟網友們吃」、「找六合路夜市管理會申訴」、「你為什麼不看評論？Google maps很好用」、「烤焦真的不行」、「滿滿的致癌物質」、「烤成這樣還不如直接吃木炭」、「豆干居然能烤到比米血還黑，真是厲害」。

網友們看到價格皆嚇到表示「超貴」、「就這麼一袋東西要6百多？真驚人！還技術不好，恐怖耶」、「哇哇！真好賺」、「天啊！這價錢貴的離譜，燒焦還敢賣人」、「看來六合屠殺觀光客的名號，果然不虛」、「六合上次去過一次，真的難吃又貴」。

還有不少高雄人看不下去，跳出來回應「在地人都不去的地方，你真勇敢」、「六合夜市不意外呀，那是坑殺外地人與觀光客的地方，在地人都知道那地方又貴又難吃」、「夜市還可以走光華、自強，身為高雄人的我大概快20年沒去過六合夜市了」、「六合和瑞豐都是觀光客去的，其實高雄很多小夜市知名度不高，東西好吃又不貴」、「真的難吃態度又超差，觀光客就愛啊，有什麼辦法」。