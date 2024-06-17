國人瘋日韓！他疑惑「赴陸旅遊少見打卡」 網揭因素：對觀光客不友善

疫情解封後，悶壞的國人瘋出國，其中日本、韓國都是相當熱門的國家。然而近日有網友在PTT以「去中國玩很LOW、很丟臉嗎？」為題發文，引發底下留言區熱烈討論。

原PO指出，身邊的朋友要是出國大致上都是去日韓，去中國的好像不會特別在社群平台發文，去香港、澳門的亦是如此，就算他們回來了，也不會特別提到自己有出國，「反而去日韓玩的，好像不提會死一樣，現實是去中國玩很丟臉？還不如去東南亞或日韓？」

貼文曝光後，一派網友認為無法適應中國的支付方式，「中國要開支付超不方便，還要加App，手機感覺都被監控」、「中國消費支付方式對觀光客不友善」、「在大陸刷信用卡需要綁定微信，相比之下，在日本、韓國和新加坡就不需要這麼麻煩」。

也有網友認為，會想去中國的人多數是長者，「主要是難逛街難買吧，年輕人也很少想去走大山大水的景點，日韓好買多了」、「一般人台灣年輕人是這樣啦，存點錢首先去日韓，去過了才會考慮中國」、「IG潮度，北歐＝瑞士＞歐美其他國家＞日韓＞…」。

此外，也有網友表示不去中國的其他因素，「因為能玩的，不能公開啊」、「去日韓免簽，去中國還要辦台胞證耶」、「現在直航點少有點麻煩，不像疫情前」、「他們零食安，醫療又很差，去哪到處都人擠人」。

不過也有留言不認同原PO想法，「對中華民族、文化、歷史有認同感的人就會去中國」、「看到有人把手機支付洗成不方便，驚呆了」、「不會難逛街啊，深圳的商場什麼都有啊」、「完全不會丟臉，各有特色」、「我看去香港的都會發文啊」、「我去日韓也不會特別提」。