快訊

「受害者連信義廣場都不敢走」！消基會啟動寶林茶室團訟 金額可能破億

93歲資深女星進食噎到 引發肺部感染送醫不治

超沒存在感！台灣1縣市被酸「廢到笑」 網狂搖頭：你不吃菜？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國人瘋日韓！他疑惑「赴陸旅遊少見打卡」 網揭因素：對觀光客不友善

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友在PTT以「去中國玩很LOW、很丟臉嗎？」為題發文，引起熱烈討論。 中通社
近日有網友在PTT以「去中國玩很LOW、很丟臉嗎？」為題發文，引起熱烈討論。 中通社

疫情解封後，悶壞的國人瘋出國，其中日本、韓國都是相當熱門的國家。然而近日有網友在PTT以「去中國玩很LOW、很丟臉嗎？」為題發文，引發底下留言區熱烈討論。

原PO指出，身邊的朋友要是出國大致上都是去日韓，去中國的好像不會特別在社群平台發文，去香港、澳門的亦是如此，就算他們回來了，也不會特別提到自己有出國，「反而去日韓玩的，好像不提會死一樣，現實是去中國玩很丟臉？還不如去東南亞或日韓？」

貼文曝光後，一派網友認為無法適應中國的支付方式，「中國要開支付超不方便，還要加App，手機感覺都被監控」、「中國消費支付方式對觀光客不友善」、「在大陸刷信用卡需要綁定微信，相比之下，在日本、韓國和新加坡就不需要這麼麻煩」。

也有網友認為，會想去中國的人多數是長者，「主要是難逛街難買吧，年輕人也很少想去走大山大水的景點，日韓好買多了」、「一般人台灣年輕人是這樣啦，存點錢首先去日韓，去過了才會考慮中國」、「IG潮度，北歐＝瑞士＞歐美其他國家＞日韓＞…」。

此外，也有網友表示不去中國的其他因素，「因為能玩的，不能公開啊」、「去日韓免簽，去中國還要辦台胞證耶」、「現在直航點少有點麻煩，不像疫情前」、「他們零食安，醫療又很差，去哪到處都人擠人」。

不過也有留言不認同原PO想法，「對中華民族、文化、歷史有認同感的人就會去中國」、「看到有人把手機支付洗成不方便，驚呆了」、「不會難逛街啊，深圳的商場什麼都有啊」、「完全不會丟臉，各有特色」、「我看去香港的都會發文啊」、「我去日韓也不會特別提」。

出國旅遊 台胞證

延伸閱讀

行人逆向衝來！駕駛見是「短褲辣妹」不怒了 彎腰撿手機狂吸12萬觀看

外送員也喊貴！夜市1小吃「公認最盤」老闆怒貼公告：可以不要買

超沒存在感！台灣1縣市被酸「廢到笑」 網狂搖頭：你不吃菜？

日本世界遺產「姬路城」要變貴了？外國客擬漲價4倍 盼改善觀光公害

相關新聞

路上很常見！日本妹子超愛穿「1單品」 台人狂讚：夏天高溫必備

炎炎夏日到來，高溫也讓人直呼受不了，紛紛拿出降溫的好物來抵擋酷曬。有一名網友表示，最近在日本街頭看到很多女生都會穿戴「1物」，連在時髦的女生都會用，好奇「這就是日本女生比較白的祕密嗎？」，引發熱議。

按喇叭等於「戰鬥邀請」？他疑惑兩岸被叭反應大不同 網指關鍵在「長度」

在台灣，開車被按喇叭似乎是一件難以忍受的事，甚至被人戲稱是「戰鬥邀請」。近日有網友發文，稱自己去中國大陸旅遊，卻發現當地人對「被叭」這件事習以為常，讓原PO十分好奇為何台灣人如此反感汽車喇叭聲。

國人瘋日韓！他疑惑「赴陸旅遊少見打卡」 網揭因素：對觀光客不友善

疫情解封後，悶壞的國人瘋出國，其中日本、韓國都是相當熱門的國家。然而近日有網友在PTT以「去中國玩很LOW、很丟臉嗎？」為題發文，引發底下留言區熱烈討論。

滿滿致癌物…六合夜市烤肉「臭火焦」苦主難以下嚥怒丟 在地人：你真勇敢

有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一組照片並發文抱怨，他表示此生第一次吃到這麼難吃的烤肉，在高雄六合夜市買了一袋燒烤，價格貴就算了，全部還「臭火焦」到令他難以下嚥。貼文一出，引發網友熱議，紛紛回應：「一次性消費。」

她買士林夜市糖葫蘆驚見「發霉」 傻眼直呼：替觀光客捏冷汗

台灣夜市販賣各種平價美食，受到不少觀光客、民眾的喜愛。不過，一名女網友在「爆料公社二社」透露，她最近到士林夜市買了糖葫蘆，事後卻發現糖葫蘆上的水果竟已發霉，傻言直呼「品質也太差了吧，在我前面還有其他觀光客在買，真是替他們捏把冷汗」。

外送員也喊貴！夜市1小吃「公認最盤」老闆怒貼公告：可以不要買

台灣的夜市遠近馳名，除了本地人愛逛之外，很多知名人士或是遊客，都會特地安排夜市吃美食行程。不過，隨著物價上漲，夜市很多小吃也已經「不平價」，有一名任職外送員的網友指出，近日看到玉米攤貼一張公告，寫著喊貴就自己去市場買玉米烤，讓人直呼「貴到令人髮指，我『盤』不下去」，引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。