外送員也喊貴！夜市1小吃「公認最盤」老闆怒貼公告：可以不要買

台灣的夜市遠近馳名，除了本地人愛逛之外，很多知名人士或是遊客，都會特地安排夜市吃美食行程。不過，隨著物價上漲，夜市很多小吃也已經「不平價」，有一名任職外送員的網友指出，近日看到玉米攤貼一張公告，寫著喊貴就自己去市場買玉米烤，讓人直呼「貴到令人髮指，我『盤』不下去」，引起熱議。

一名外送員在Dcard以「烤玉米很盤對吧？」為題發文，他表示最近看到了一張夜市烤玉米攤貼出的公告，寫著「沒吃過就嫌烤玉米貴，請自己去市場買玉米回家烤，玉米、瓦斯、木炭、器材，醬料、房租、水電、人工被講得通通不用成本一樣」。

店家更氣憤指出，「我是來賺錢不是做開心的，所有價錢都是電子秤明碼標示，你可以選擇不消費，但不要因為你一時不經大腦說出的話，就否定別人辛勤勞動的成果，做個有禮貌、有同理心的人，社會更和諧」。

外送員表示，雖然店家沒有明確寫出價格和位置，但就假設在台北，烤玉米真的很貴，而且已經達到自己「盤」不下去的地步，雖然店家說的可以理解，但是說真的，烤玉米就是貴到「令人髮指」，隨便賣都可以破百元，自己在南部跑了熊貓一年，從來沒送過烤玉米。

此文一出馬上引起熱議，不少人贊同，「超級盤」、「烤玉米超好吃⋯但真的好貴，每次買都覺得薄薄一層外圈的玉米到底憑什麼」、「這價格不如吃雞排，至少還有蛋白質」、「自己家有種玉米，真心覺得烤玉米超盤」、「真的不懂為什麼烤玉米現在那麼貴，十幾年前夜市很常看到一支35三支100的烤玉米」。

但有人分享自己買到的便宜烤玉米，「上個月去旱溪夜市吃一根35元的烤玉米，超好吃，生意很好但我大概只等了兩分鐘，可能是剛好？」、「我家附近有一攤烤玉米，一支50元超好吃，也很衛生乾淨！大推」、「上次去內灣還有三支一百的烤玉米」。

但有網友認為店家的確也需要賺錢，「做小吃攤是很辛苦的，沒有擺過攤的人不知道，真的會比一般的工作累很多，是勞力換取金錢」、「消費者在算店家成本永遠都會忘記他們也是人，他們開店做生意是在賺錢」、「要看他自己選擇在哪個地區跟地段開店，在逢甲、一中、信義類似這種人流會暴漲的地方，一根賣150也很正常」。