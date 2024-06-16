她海底撈用餐遇4狀況「再也不想去」 一票人點頭：服務變差好失望

連鎖火鍋「海底撈」主打服務品質貼心，一直以來深受不少台灣民眾喜愛，但一名女網友卻分享，她近日光顧海底撈後，發現除了餐點口味改變、份量變少，還遇到不少狀況，讓她十分失望，直呼「再也不想去了」。

原PO在Dcard發文表示，她從海底撈剛來台灣開始，到現在已經吃了30次左右，但最近前往用餐，卻發生不少讓她失望的狀況，忍不住感嘆「真的跟以前差好多」。原PO說明，當天她在醬料區目睹，前方客人不小心讓夾子握把處整個掉進蝦滑醬油裡，但向店員反映後，對方只收走夾子，卻沒有更換蝦滑醬，讓她覺得很不衛生，「那個醬油到底有多噁」。

此外，她也提到，以前海底撈的優點之一是不限時，但這次去卻被店員限時用餐90分鐘，另外有備註湯底要加濃，卻沒有達到要求，店員花了近20分鐘才處理完畢，時間全被浪費掉，店家也完全沒道歉，「明明前面是他們的疏失，才讓我們延誤用餐」。

原PO接著表示，她去的那間海底撈人潮眾多，但店內卻硬要挑人多的時段進行職業訓練，且還在走道進行教學，讓空間變得更加窄小。最後她指出，以前結帳是專用小木盤， 但現在直接變成吃東西的塑膠白盤，「這可能比較細節，但就覺得很怪」。

文章引發熱烈討論，不少網友同意原PO看法，認為海底撈的服務和品質變差，「昨天去台南吃，我們全程自助，圍裙、髮圈、優惠活動通通都沒問，也沒有幫我們撈浮沫」、「海底撈的服務、餐點真的都沒有以前好」、「一、兩個月前去信義店，覺得服務品質變差了，去那邊就是要吃服務的，不然去吃一般火鍋店就好啦」、「月初跟男友去慶生時也覺得服務變差，沒有任何慶生的服務、服務員態度不好、口氣很差」。

但也有人替海底撈平反，「我上次跟朋友去板橋吃，沒有時間限制，還叫我們慢慢吃不要急」、「5月底去吃沒有限時，而且態度很好」、「上週去新竹的吃，還很好啊，而且好好吃」、「我吃的那間很客氣問有沒有要挑戰90分鐘內打八折的活動，整體服務還是滿不錯的啊」、「我自己去大陸的海底撈覺得他們服務很好」。

底下還有前海底撈員工出面解釋，原PO所述可能只是那間店或店員的個案因素，「我在海底撈也就一年前的事，店裡對員工要求很高，用不著去打翻其他海底撈店鋪或員工的努力，據我所知很多人都是很努力、很認真在做」。