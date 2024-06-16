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男童搭公車只投2元被抓包 冷回司機「3個字」目擊者傻眼：現在教育怎麼了

聯合新聞網／ 綜合報導
公車示意圖，非文中當事人。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
公車示意圖，非文中當事人。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

現今多數民眾搭公車都會選擇刷卡付費，但也有少數人會自備零錢投入零錢箱。有民眾分享，一名國小男童上公車後只在零錢箱裡投入兩個1元硬幣，被司機抓包後僅回「我沒錢」，隨即找位子坐下，不免感到相當傻眼「現在教育到底怎麼了？」引發熱議。

一名女網友在臉書社團「我是蘆洲人」發文指出，日前搭公車時遇到一名年約10歲的小男生，上車投完硬幣後便在博愛座位區找位子坐下。司機在當下眼尖發現男童只投了2元，於是要求男童再多付8元補足車資。殊不知男童理直氣壯回應司機「我沒錢」，就開始邊滑手機邊喝手搖飲料，絲毫沒有任何悔意。司機也相當無言，感慨表示「沒錢一開始老實說就好，為什麼要用騙的？」

原PO在一旁目睹事發經過，發現男童的表情泰然自若，絲毫不覺得羞愧難當，覺得不可思議，實在不解「有錢買手搖飲，沒錢付10元搭公車，現在教育到底怎麼了？」

貼文一出引發討論，網友紛紛留言說「載去警局不知道有沒有用」、「可以叫爸媽來啊」、「屁孩的教育不能等」、「沒錢趕下車，不然路邊等警察帶回家」、「我是司機的話，我會請他下車走路回家，這樣才會記取教訓」、「上車老實說沒錢，相信司機也不會為難他，但用騙的真的不能接受」、「沒錢不是錯，不誠實才是最大問題」。

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