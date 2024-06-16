6千粉絲部落客不滿「便當店幫選配菜」 留1星負評怒嗆：要讓店家倒閉

在社群媒體發達的時代，網紅、部落客都能為社會大眾帶來驚人的影響力，然而倘若運用在負面的地方，恐招致反效果。一名擁有6000位粉絲追蹤的部落客，因為買便當時不滿店家已經幫忙選好配菜，除了說要退錢不買，還到Google留下一星負評，打算號召自己6000位粉絲的影響力，共同抵制「讓店家早早倒閉」。

桃園一間燒臘店的業者匿名在「爆料公社」PO文，呼籲桃園區的餐飲業者「要注意這名奧客中的奧客」。原PO還原事件經過，指出一名擁有6000位粉絲追蹤的部落客，於14日中午前往燒臘店買兩個燒臘便當，分別為港式烤鵝便當100元、蜜汁叉燒便當100元，消費金額總共200元。

原PO表示，結帳的當下該名部落客聲稱沒有帶現金、要去ATM領錢，5分鐘後回到店裡付款，發現員工已經把便當做好了，憤而抱怨怎麼沒讓他自行選擇想吃的配菜。即便員工後來有換上該名部落客想要的配菜，對方卻還是爆氣表示，「買完這次之後也不會再來」，緊接著突然改變主意嗆員工說，「我不買了，你敢不敢退我錢？」員工當下只好把錢退還給他。

然而該名部落客似乎還不領情，拿出手機開始拍店家的照片，接著再到Google留下一顆星負評，寫下「超級會洗評論的爛店，早早收起來啦」。原PO得知後，感到相當心寒，認為「現今的社會真的生病了」，一個擁有6000名粉絲追蹤的美食部落客，竟然嗆聲要讓店家倒閉，「好大的口氣，那麼我就讓他出名吧」，決定把事發經過寫出來讓社會大眾知道。

原PO附上現場監視器畫面以及數張照片，無奈表示，「這種花錢就是大爺的心態，也能夠稱自己為美食評論家？」，也透露事後這位部落客怒氣未消，「繼續嗆聲要讓店家倒閉」，且很多店家都很怕遭到他的6000名粉絲抵制。原PO提醒同業要多注意該名部落客，「這個奧客脾氣很大，要做他生意要很小心」，並聲明「以上內容都是屬實，有監視器畫面佐證，如有不實爆料，歡迎奧客來對我提出告訴」。

消息曝光後，除了被轉發到臉書社團「爆料公社」，不少網友紛紛替業者打抱不平表示，「6000是互相追蹤的，根本不是粉絲，把自己想得太偉大了」、「惡意找碴，就幾個配菜，也要這樣欺負店家，還一直戰，真的很不要臉」、「現在部落客的品質都那麼差喔」、「現在人有一支手機就會這樣，沒人理他就會好的」。