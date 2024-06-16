快訊

宮廟這收費超過健保給付 醫看價目表直呼「哇哇」兩字

MLB／球速明顯下滑！山本由伸先發2局 因傷緊急退場

6千粉絲部落客不滿「便當店幫選配菜」 留1星負評怒嗆：要讓店家倒閉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名擁有6千位粉絲的部落客，因為不滿店家自行幫忙選好配菜，於是留1星負評怒嗆「要讓店家倒閉」。 示意圖／Ingimage
一名擁有6千位粉絲的部落客，因為不滿店家自行幫忙選好配菜，於是留1星負評怒嗆「要讓店家倒閉」。 示意圖／Ingimage

社群媒體發達的時代，網紅、部落客都能為社會大眾帶來驚人的影響力，然而倘若運用在負面的地方，恐招致反效果。一名擁有6000位粉絲追蹤的部落客，因為買便當時不滿店家已經幫忙選好配菜，除了說要退錢不買，還到Google留下一星負評，打算號召自己6000位粉絲的影響力，共同抵制「讓店家早早倒閉」。

桃園一間燒臘店的業者匿名在「爆料公社」PO文，呼籲桃園區的餐飲業者「要注意這名奧客中的奧客」。原PO還原事件經過，指出一名擁有6000位粉絲追蹤的部落客，於14日中午前往燒臘店買兩個燒臘便當，分別為港式烤鵝便當100元、蜜汁叉燒便當100元，消費金額總共200元。

原PO表示，結帳的當下該名部落客聲稱沒有帶現金、要去ATM領錢，5分鐘後回到店裡付款，發現員工已經把便當做好了，憤而抱怨怎麼沒讓他自行選擇想吃的配菜。即便員工後來有換上該名部落客想要的配菜，對方卻還是爆氣表示，「買完這次之後也不會再來」，緊接著突然改變主意嗆員工說，「我不買了，你敢不敢退我錢？」員工當下只好把錢退還給他。

然而該名部落客似乎還不領情，拿出手機開始拍店家的照片，接著再到Google留下一顆星負評，寫下「超級會洗評論的爛店，早早收起來啦」。原PO得知後，感到相當心寒，認為「現今的社會真的生病了」，一個擁有6000名粉絲追蹤的美食部落客，竟然嗆聲要讓店家倒閉，「好大的口氣，那麼我就讓他出名吧」，決定把事發經過寫出來讓社會大眾知道。

原PO附上現場監視器畫面以及數張照片，無奈表示，「這種花錢就是大爺的心態，也能夠稱自己為美食評論家？」，也透露事後這位部落客怒氣未消，「繼續嗆聲要讓店家倒閉」，且很多店家都很怕遭到他的6000名粉絲抵制。原PO提醒同業要多注意該名部落客，「這個奧客脾氣很大，要做他生意要很小心」，並聲明「以上內容都是屬實，有監視器畫面佐證，如有不實爆料，歡迎奧客來對我提出告訴」。

消息曝光後，除了被轉發到臉書社團「爆料公社」，不少網友紛紛替業者打抱不平表示，「6000是互相追蹤的，根本不是粉絲，把自己想得太偉大了」、「惡意找碴，就幾個配菜，也要這樣欺負店家，還一直戰，真的很不要臉」、「現在部落客的品質都那麼差喔」、「現在人有一支手機就會這樣，沒人理他就會好的」。

Google 便當 社群媒體 粉絲 臉書

延伸閱讀

面對工作總是心累？別小看你累積的情緒勞動 4方法做好自我反思和情緒管理

結婚了卻像失戀…相愛的我們做錯了什麼？不要用過去的傷痛 「活埋自己和伴侶」

大麻長期使用竟引發這些嚴重後果！諮商心理師揭露大麻的真實危害

放學途中她帶孩子去買三顆紅豆餅：媽媽不在了 你依然可以把這份愛延續下去

相關新聞

6千粉絲部落客不滿「便當店幫選配菜」 留1星負評怒嗆：要讓店家倒閉

在社群媒體發達的時代，網紅、部落客都能為社會大眾帶來驚人的影響力，然而倘若運用在負面的地方，恐招致反效果。一名擁有6000位粉絲追蹤的部落客，因為買便當時不滿店家已經幫忙選好配菜，除了說要退錢不買，還到Google留下一星負評，打算號召自己6000位粉絲的影響力，共同抵制「讓店家早早倒閉」。

超商ATM提款超方便 郵政帳戶優勢在哪？網曝3好處：絕不會被推銷

由於台灣超商普遍設有銀行的ATM，再加上網路銀行盛行，許多人已不太使用郵局ATM提款轉帳。一位網友發文表示，因為公司的薪轉是銀行，他已經好幾年沒到郵局提款了，並指出其他提款方式的優點，好奇現在還有人會專門至郵局提款嗎...

他問宜蘭晚上去哪「印象深刻」？內行人推1景點：逛到哭出來

台灣各地都有眾多景點，一名網友分享，自己計劃要和女友去宜蘭旅遊，但對宜蘭不熟悉，好奇「晚上該去羅東鎮還是宜蘭市，才會更印象深刻？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

日本1地名台人看了好害羞！網笑台灣店名愛用「2字」：日客會傻眼

除了平假名、片假名外，漢字也是建構日語書寫系統的基礎，對使用中文的台灣人來說相當親切。不過，許多漢字所代表的意涵在中、日文兩者間有很大的區別，常常會讓不理解的人感到相當困惑...

北捷露鳥男狂頂妹子全遭拍！ 尺寸尷尬網嘆「找好久」

每逢上下班尖峰時刻，北捷車廂總是被通勤族擠得水洩不通，此時除了擔心隨車廂晃動撞到路人，恐怕也得提防痴漢下手。一名網友在臉書...

早鳥購屋就送「1家電」…屋主嘆沒賺反虧 過來人揭建商用意

建商為了刺激買氣，提升民眾的購屋意願，多少都會祭出促銷優惠，例如送家具、家電、部分裝潢或議價空間大…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。