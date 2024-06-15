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超商ATM提款超方便 郵政帳戶優勢在哪？網曝3好處：絕不會被推銷

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友表示，相比郵局ATM，超商的銀行ATM提款方便又安全，好奇現在是否還有人會到郵局提款。提款示意圖。圖／Ingimage
一位網友表示，相比郵局ATM，超商的銀行ATM提款方便又安全，好奇現在是否還有人會到郵局提款。提款示意圖。圖／Ingimage

由於台灣超商普遍設有銀行的ATM，再加上網路銀行盛行，許多人已不太使用郵局ATM提款轉帳。一位網友發文表示，因為公司的薪轉是銀行，他已經好幾年沒到郵局提款了，並指出其他提款方式的優點，好奇現在還有人會專門至郵局提款嗎。對此，有網友表示鄉下地區居民仍相當仰賴郵局，也有人分享使用郵政帳戶的最大好處是「絕對不會接到推銷電話」。

原PO在PTT上發文指出，與郵局相比，使用銀行帳戶的優點很多，像是每月可免費跨行提款約5次、到超商內的銀行ATM操作時，既有冷氣吹，又不必擔心站在路邊領錢會被搶，且近年手機支付越來越好用，在其他金融機構的夾攻之下，還有人會到郵局提款嗎？

網友表示，郵局仍有自己的服務客群，「實體店沒開發票的會有需要啊」、「六都以外居民很依賴郵局」、「主要是鄉鎮沒銀行的，郵局還是一堆人去排ATM」、「公務員」。

也有其他網友分享使用郵政帳戶的優勢，「不會被推銷、代收票據免費、網銀定存限額大」、「郵局和銀行最大的不同，就是你絕對不會接到行銷電話打來問要不要借錢買保險」、「郵局ATM一次可以提款6萬、一天15萬，大額方便」、「郵局營業時間比銀行長」。

還有人指出，若薪轉戶是郵局，跨行提款的優惠不比銀行差，「郵局薪轉跨行提款10次，沒比較差啊？」、「薪轉用郵局，一個月也可以10次跨提免手續費」。

ATM 提款機 超商 郵局 金融業

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