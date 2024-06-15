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他問宜蘭晚上去哪「印象深刻」？內行人推1景點：逛到哭出來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己計劃要和女友去宜蘭旅遊，但對宜蘭不熟悉，好奇「晚上該去羅東鎮還是宜蘭市，才會更印象深刻？」。示意圖，聯合報系資料照片／記者蔡世偉翻攝
一名網友分享，自己計劃要和女友去宜蘭旅遊，但對宜蘭不熟悉，好奇「晚上該去羅東鎮還是宜蘭市，才會更印象深刻？」。示意圖，聯合報系資料照片／記者蔡世偉翻攝

台灣各地都有眾多景點，一名網友分享，自己計劃要和女友去宜蘭旅遊，但對宜蘭不熟悉，好奇「晚上該去羅東鎮還是宜蘭市，才會更印象深刻？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「宜蘭市熱鬧還是羅東鎮熱鬧？」為題，指出自己計畫8月要和女友去宜蘭旅遊，目前規劃第一天要住礁溪，第二天目前考慮要住羅東鎮或宜蘭市，因為沒有去過宜蘭，他也好奇詢問「住哪一區會比較印象深刻？」。

貼文一出後，多數過來人都選羅東鎮，紛紛表示「當然是羅東啊」、「羅東比較熱鬧」、「羅東很密集，宜蘭很分散，若徒步玩一定是羅東鎮」、「夜市羅東比較多人，商場就新月廣場」、「比吃的羅東也比宜蘭市多」、「宜蘭市超冷清」。

此外，也有部分網友直言，若要印象深刻，首選一定是冬山的「清溝夜市」，紛紛表示「我建議你去『清溝夜市』會比羅東夜市深刻」、「清溝夜市逛到哭出來，一個小時走不完」、「清溝夜市屌打」、「清溝值得你週三去，走一次終身難忘」、「去清溝前建議先做好功課，知道什麼該先排先買」、「我上次去清溝逛一圈，目視約2公里」。

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