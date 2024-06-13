北捷露鳥男狂頂妹子全遭拍！ 尺寸尷尬網嘆「找好久」

每逢上下班尖峰時刻，北捷車廂總是被通勤族擠得水洩不通，此時除了擔心隨車廂晃動撞到路人，恐怕也得提防痴漢下手。一名網友在臉書PO影片爆料，他表示今（13）日在北捷發現一名黑衣男，不但緊緊貼著身前的妙齡長髮女，甚至疑似露鳥猥褻，原PO提醒眾人「坐捷運、大眾運輸工具，都要留意身邊的人」。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」上傳一段疑似北捷露鳥猥褻影片，原PO表示今天搭捷運行經江子翠站時，發現一名黑衣男緊緊貼著身前的長髮女子，定睛一瞧對方似乎還露出「一截小兄弟」，原PO直言「那個小東西，不要懷疑就是那一個小東西」。

隨著車廂晃動，黑衣男的生殖器也不斷頂著長髮女的臀部，原PO對此呼籲眾多鄉民「請兄弟姐妹們坐捷運、搭大眾運輸，都要留意身邊的人」。

影片曝光後引起網友討論，「害我找好久」、「我也很認真看是什麼東西，結果是小麻雀出來吹冷氣啊」、「那個肉色是小拇指嗎？」、「不可能啦，男生哪有這麼細」、「超噁」、「不說我還以為是皮帶扣」。

根據北捷性騷擾防治措施，若旅客遭遇性騷擾事件，可透過車站、車廂內對講機、廁所內求助鈴尋求幫助，或直接向捷運警察、北捷服務人員反映。