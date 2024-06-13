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太愛飛日本！他過海關被「問1句」瞬間愣住 過來人曝這樣回答

聯合新聞網／ 綜合報導
日幣貶值加上距離算近，國人非常喜歡到日本旅遊。（美聯社資料照）
日幣貶值加上距離算近，國人非常喜歡到日本旅遊。（美聯社資料照）

台灣人非常喜歡到日本旅遊，加上最近不少航空都定期的推出折扣優惠，因此飛出去的頻率又更高。有一名網友表示，他近年來平均每3個月就會飛日本一次，3年入境了13次，因此被海關「為何這麼頻繁來日本？」，當場傻住，過來人也提醒該如何應答。

一名網友在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文指出，近年來大概平均3個月會去日本1次，3年下來已經累積了13次，沒有其他國家的紀錄，結果最近到大阪時，被海關攔下問「為何到日本這麼頻繁？」，讓他瞬間傻住，好奇大家有沒有相關的經驗？

不少過來人建議直接老實回答，「過度頻繁！怕犯罪吧！坦蕩的回應他就好了！」、「三個月到日本一次還好啦！就回答喜歡來日本因為近就好了」、「回答就沒事了…反正就是找人聊天啊」、「赴日252次，目前沒被問過」、「我朋友也被問過，老實回答就好」。

也有人分享自己的經驗，「以前連續五六年裡基本上每2個月內最少來日本一次、最長有數次逗留接近90日，其中只有一次被帶進房間見主任被問『為什麼常常來日本而且逗留那麼久？』」，原po坦白說「因為非常喜歡你們國家、希望制霸47都道府縣」，結果主任和旁邊關員們一起笑了，然後送原po去取行李，之後他再也沒被問過，最後直接移居。

出國旅遊 日本 海關

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