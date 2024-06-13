早鳥購屋就送「1家電」…屋主嘆沒賺反虧 過來人揭建商用意

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇為何建商只送室外機，而不連室內機一起送，文章引發討論。 聯合報系資料照／記者游智文攝影
網友好奇為何建商只送室外機，而不連室內機一起送，文章引發討論。 聯合報系資料照／記者游智文攝影

建商為了刺激買氣，提升民眾的購屋意願，多少都會祭出促銷優惠，例如送家具、家電、部分裝潢或議價空間大。近日有網友就好奇問說，建商送給早鳥買主兩台日系品牌的冷氣室外機，但最後他算完了室內機及安裝費用「一點賺的感覺都沒有」，為何建商不乾脆連室內機一起送呢？

網友在Dcard論壇發文說，建商針對當初早鳥買房的民眾，推出購屋送冷氣室外機的活動，於是他獲得了兩台，但找了3家冷氣空調公司報價室內機及安裝，最便宜的金額是79,450元，他卻沒有賺到的感覺。

原po表示，如果一開始是選擇二級品牌冷氣，算一算5萬就可以安裝到好，而且後來建商第二波活動推的是送10萬元家電，他不解問說，「為什麼建商只送冷氣室外機，而不連室內機一起送呢？」

文章底下有過來人分享經驗，「我上次這樣問建商，他回我因為每個客人要求的室內機機能都不同，有壁掛的、有吊隱的，噸數也有差，所以不送」，有從事相關行業的網友回覆「這是主因沒錯，小弟我是做冷氣的，同樣的格局大家的需求也並非都一樣」、「之前看過送室外機的建案，他們的代銷都是說室內機只能裝同品牌的，因為他們不希望外觀不一致所以公司才會送室外機」。

「因為建商都是一次去談大量的價格，室外機就買一種規格可以因應二房或三房，但室內機規格就要分更細了，所以乾脆就說送室外機好聽又省的麻煩，我的建商也是只送室外機，貴的是室內機」、「冷氣室外機是綠建築標章可以拿分的項目之一，符合綠建築標章，可以拿到額外的容積，容積多個1%，室外機那點小錢對建商來說，根本不算啥」。

還有人解釋，「室外機只能配同品牌的室內機，所以只能同品牌換來換去」，但也有人表示，「基本上大金和日立的主機一定要配他們的內機，其他牌的要看是定頻還是變頻，如果是定頻大部分可以混搭，主要還是要問問看廠商，台灣的冷氣品牌很多種」。

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