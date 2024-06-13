快訊

這次抓到了！柳采葳向衛生局檢舉柯建銘在立法院抽菸

「人生被毀！」媽逼他用新青安無痛買房 半路殺出大學生害房貸優惠蒸發

HTC曾引領潮流！當年蝴蝶機找日本偶像代言「比iPhone還風光」

慎選旅伴！姊妹相約離島潛水 超雷3事逼她崩潰：回來絕交

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，與好友相約到離島潛水，沒想到竟是惡夢的開始。示意圖/ingimage
一名網友分享，與好友相約到離島潛水，沒想到竟是惡夢的開始。示意圖/ingimage

在外旅行，即便是再熟識的好友，妳可能也會發現對方不為人知的一面。一名網友分享，連假朋友找她去離島潛水，對方說因為記得她也有考潛水證照，所以想說可以一起去，原po也沒多想就答應了，但沒想到這幾天的相處，讓她崩潰直呼「旅伴真的要慎選」。

該名網友在PTT上抱怨，與好友相約到離島潛水，沒想到竟是惡夢的開始。起初在訂車票時，由於是連假不好買車票，所以兩人都在刷票，對方刷到去程、她刷到回程，然而當一切都確定好時，朋友竟只買了自己的票，原po整個傻眼，害她趕緊到社團求車票，費了好大的功夫才買到票。

但惡夢不只如此，她們入住一間潛店背包房，裡面全部都是潛水愛好者，對於防曬會對海洋造成的傷害，身為愛好潛水的人，原po認為這是常識，沒想到朋友竟無視眾人側目，當眾大塗特塗，甚至還問她「妳不擦防曬嗎，會曬黑哦」，讓原Po無奈表示，「妳要擦也不要這麼明目張膽好嗎」。

到了第三天，跟潛店的大家約好一起去潛水，說好8:30要打包好裝備集合，結果朋友竟然8:20才起床準備，最後所有人等她等了快半小時，讓原Po覺得有夠丟臉，過程中還有發生許多零碎瑣事，讓她氣到下定決心，回本島後要結束這段友誼，最後她也奉勸各位旅伴真的要慎選。

文章曝光，網友們紛紛表示，「閨密感情如塑膠，人前手牽手，背後下毒手」、「好慘 去程沒買妳的票就超奇怪的」、「1可能是誤會、2還好、3很糟」、「出遊就是友情大考驗」、「其實一開始沒買妳的票就可以不用去了，幹嘛搞得這麼心累呢」、「第三最誇張，重點是你們全部都還願意等小姐準備好才出門」、「只能說有些人是不適合一起出遊的」。

延伸閱讀

上班12小時累垮！OL北捷坐博愛座遭逼讓位崩潰「濺血」 警一句話訓翁

她帶父母去日本自由行7天 尪找「公婆同行」！他見妻崩潰怒：有什麼不自在

端午節回婆家！她送10包麻荖當禮物 婆婆竟嫌過期「原封不動」丟垃圾桶

歧視？外國客進日本餐廳被拒坐吧檯 在日台人釋疑：常見的事

相關新聞

早鳥購屋就送「1家電」…屋主嘆沒賺反虧 過來人揭建商用意

建商為了刺激買氣，提升民眾的購屋意願，多少都會祭出促銷優惠，例如送家具、家電、部分裝潢或議價空間大…

太愛飛日本！他過海關被「問1句」瞬間愣住 過來人曝這樣回答

台灣人非常喜歡到日本旅遊，加上最近不少航空都定期的推出折扣優惠，因此飛出去的頻率又更高。有一名網友表示，他近年來平均每3個月就會飛日本一次，3年入境了13次，因此被海關問「為何這麼頻繁來日本？」，當場傻住，過來人也提醒該如何應答。

慎選旅伴！姊妹相約離島潛水 超雷3事逼她崩潰：回來絕交

在外旅行，即便是再熟識的好友，妳也會發現她不為人知的一面。一名網友分享，連假朋友找她去離島潛水，對方說因為記得她也有考潛水證照，所以想說可以一起去，原po也沒多想就答應了，但沒想到這幾天的相處，讓她崩潰直呼「旅伴真的要慎選」...

超商買便當要自助微波加熱 他氣炸「我堂堂上市CEO」：面子往哪擺？

超商越來越多服務，因此不少人認為超商店員相當萬能。一名網友去住家附近超商購買微波食品，但被店員告知現在改為「自行加熱」，令他無法接受，「我一個堂堂上市公司的CEO，面子往哪擺？」，引起不少熱烈討論。

烏龍奶綠鬧烏龍？他買手搖飲突遭警告「別動邪念」 急喊冤：只是因為太好喝

飲料太好喝釀禍？一位網友在網上冤枉的指出，自己很喜歡一間手搖飲店的烏龍奶綠，所以時常去光顧，未料這個行為卻引起天大的誤會，讓店裡一位年輕的女店員誤以為原PO想追求她…

最頂的台版配音卡通是哪部？ 一票人點名2神作：連阿嬤都愛看

在家中電視前看卡通是許多人的童年回憶！一名網友在PTT上發起討論，大家最喜歡哪部台版配音的卡通呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。