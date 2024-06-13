慎選旅伴！姊妹相約離島潛水 超雷3事逼她崩潰：回來絕交

在外旅行，即便是再熟識的好友，妳可能也會發現對方不為人知的一面。一名網友分享，連假朋友找她去離島潛水，對方說因為記得她也有考潛水證照，所以想說可以一起去，原po也沒多想就答應了，但沒想到這幾天的相處，讓她崩潰直呼「旅伴真的要慎選」。

該名網友在PTT上抱怨，與好友相約到離島潛水，沒想到竟是惡夢的開始。起初在訂車票時，由於是連假不好買車票，所以兩人都在刷票，對方刷到去程、她刷到回程，然而當一切都確定好時，朋友竟只買了自己的票，原po整個傻眼，害她趕緊到社團求車票，費了好大的功夫才買到票。

但惡夢不只如此，她們入住一間潛店背包房，裡面全部都是潛水愛好者，對於防曬會對海洋造成的傷害，身為愛好潛水的人，原po認為這是常識，沒想到朋友竟無視眾人側目，當眾大塗特塗，甚至還問她「妳不擦防曬嗎，會曬黑哦」，讓原Po無奈表示，「妳要擦也不要這麼明目張膽好嗎」。

到了第三天，跟潛店的大家約好一起去潛水，說好8:30要打包好裝備集合，結果朋友竟然8:20才起床準備，最後所有人等她等了快半小時，讓原Po覺得有夠丟臉，過程中還有發生許多零碎瑣事，讓她氣到下定決心，回本島後要結束這段友誼，最後她也奉勸各位旅伴真的要慎選。

文章曝光，網友們紛紛表示，「閨密感情如塑膠，人前手牽手，背後下毒手」、「好慘 去程沒買妳的票就超奇怪的」、「1可能是誤會、2還好、3很糟」、「出遊就是友情大考驗」、「其實一開始沒買妳的票就可以不用去了，幹嘛搞得這麼心累呢」、「第三最誇張，重點是你們全部都還願意等小姐準備好才出門」、「只能說有些人是不適合一起出遊的」。