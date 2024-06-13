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超商買便當要自助微波加熱 他氣炸「我堂堂上市CEO」：面子往哪擺？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友去家附近超商購買微波食品，但被店員告知現在改為「自行加熱」，令他無法接受，引起不少熱烈討論。。示意圖／ingimage
有網友去家附近超商購買微波食品，但被店員告知現在改為「自行加熱」，令他無法接受，引起不少熱烈討論。。示意圖／ingimage

超商越來越多服務，因此不少人認為超商店員相當萬能。一名網友去住家附近超商購買微波食品，但被店員告知現在改為「自行加熱」，令他無法接受，「我一個堂堂上市公司的CEO，面子往哪擺？」，引起不少熱烈討論。

一名網友在臉書社團「匿名公社」抱怨，他到家裡附近的超商買微波食品，要拿給店員加熱時，卻被告知現在改為消費者自行加熱，而店員請他加熱時高高在上的態度，令他感到不可思議和錯愕，「有那麼一瞬間彷彿我是店員他才是消費者一樣！」

原po再次詢問，是否真的改為消費者要自行加熱微波食品，店員則肯定地表示，「對，沒錯！就是要你自己加熱！」，他聽到後相當崩潰，「我一個堂堂上市公司的CEO，你要我在這麼多消費者面前加熱我自己購買的微波食品，一時間我真的沒辦法接受」，更何況若被員工發現他在做這種事，「你叫我往後面子該往哪擺？」

原po也表示，既然現在大多數超商都要消費者自己微波，那請超商店員不要再上網發文說自己好累、好辛苦，「我們消費者已經幫你們分擔部分工作了！」，以後去買微波食品結帳完，交到他手上時，「記得一定要大聲的跟我說謝謝！」

網友紛紛砲轟原po，「林北身價上兆也都要自己加熱，你小小一個ceo抱怨什麼？」、「我還以為CEO都是吃高級料理的」、「看到『匿名』就知道又是碎玻璃滿地」、「笑爛，CEO不會吃便利商店好嗎」、「自己加熱怎麼了嗎？又不是叫你自己買微波爐」、「被員工發現公司CEO吃超商微波食品，面子早就沒了，是誰加熱一點都不重要了好嗎」、「上市公司的CEO不會自己請個廚師在家幫你煮？」。

有網友則表示，「每家超商作法不同，有些超商的微波不在櫃台，所以會讓消費者自己去微波，這很正常吧！」、「我支持顧客自行操作加熱，可是害怕把店家微波爐嘟壞了～」、「自己加熱還好吧？曾經有遇到一家711甚至有自助結帳的收銀機，自己結帳、自己加熱、自己帶走，一氣呵成！」、「我還比較想自己加熱咧，有時候加熱都還冷的」。

便當 店員 微波爐 超商

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