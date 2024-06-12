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烏龍奶綠鬧烏龍？他買手搖飲突遭警告「別動邪念」 急喊冤：只是因為太好喝

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友在網上冤枉的指出，自己很喜歡一間手搖飲店的烏龍奶綠，所以時常去光顧，未料這個行為卻引起天大的誤會，讓店裡一位年輕的女店員誤以為原PO想追求她。情境示意圖／Ingimage
一位網友在網上冤枉的指出，自己很喜歡一間手搖飲店的烏龍奶綠，所以時常去光顧，未料這個行為卻引起天大的誤會，讓店裡一位年輕的女店員誤以為原PO想追求她。情境示意圖／Ingimage

飲料太好喝釀禍？一位網友在網上冤枉的指出，自己很喜歡一間手搖飲店的烏龍奶綠，所以時常去光顧，未料這個行為卻引起天大的誤會，讓店裡一位年輕的女店員誤以為原PO想追求她。某天他踏入店裡點單時，店長卻突然發話，「本店有言在先，拒絕任何不良動機的顧客」，讓他委屈直呼：「我真的只是因為飲料太好喝才每天去的」。

一位網友在PTT上發文，透露自己對公司附近的一家手搖飲情有獨鍾，幾乎每天都會買一杯烏龍奶綠，不過由於去的次數太頻繁，竟然引起了不必要的誤會。原PO無奈的表示，某日自己一如往常地購買飲料時，突然被店長告知，「想買飲料可以，但如果是有其他動機的話，本店有言在先，拒絕任何不良動機的顧客」。這席話讓原PO愣了一下，一時反應不過來，直到店長委婉的告知女店員已經有男友了，他才恍然大悟——原來自己被一位年輕女店員誤會想追求她。事發後原PO感到十分尷尬，表示他完全沒有想追求女店員的意思，更忍不住喊冤「請問太常買飲料，買到被誤會該怎麼辦？我真的只是因為飲料太好喝才每天去買的」。

貼文曝光後，網友則紛紛揶揄原PO，「你是不是一直上下打量她」、「你眼睛一直亂看嗎」、「你平常沒幹嘛的話，基本不會有這問題好嘛」、「好個不良動機，員工是店長的財產喔XD」、「被誤會真的很莫名呢！如果顏值還不高的話」、「長相問題，幫QQ」、「店長就是她的男人，吃味了」、「笑死，每天去一次買一杯，根本沒女生會誤會好嗎？」、「你要說『其實我是為了店長您呢』」。

店長 手搖飲料

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