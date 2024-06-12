最頂的台版配音卡通是哪部？ 一票人點名2神作：連阿嬤都愛看

在家中電視前看卡通是許多人的童年回憶！一名網友在PTT上發起討論，大家最喜歡哪部台版配音的卡通呢？

原PO分享，自己小時候對於許多經典的台版配音卡通，例如無敵鐵金剛、原子小金剛、小甜甜等中文配音接受程度高，比較不會排斥，長大後開始接觸日系卡通覺得台版配音很慘，當時還強調字正腔圓的北京捲舌音，甚至聽聲音就想關掉，就像現在的中文配音，十分尷尬。

原PO補充，大約十幾年前，有一批台版配音的卡通湧現，他舉例七龍珠、蠟筆小新、舊版小叮噹等，意外跟日版配音很接近，與角色非常契合，更點名烏龍派出所根本超越原作，一定要看台版配音配飯吃。

貼文一出，立刻引發網友們熱烈討論，「辛普森家庭」、「海綿寶寶吧，中配唯一頂點的存在」、「幽遊白書+中華一番」、「台配最差我覺得是蓋酷家族」、「我覺得膽小狗英雄配的不錯」、「居然少了我們這一家」、「探險活寶，老皮中配是靈魂」。

有許多網友點名這兩部堪稱是神作，「烏龍派出所，超越日配」、「烏龍派出所真的很神，連阿嬤都愛看」、「烏龍派出所說第二沒人敢說第一吧」、「唯一正解烏龍派出所」、「絕對是南方公園」、「南方公園，沒有之一」、「烏龍派出所跟南方公園，毫無違和」。

此外，有網友認為小時候看卡通就是最開心的事，「小時候看什麼卡通都很高興」、「以前的迪士尼動畫那種配音都不錯」。