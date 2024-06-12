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忙到閒不下來！妹子赴德創業賣「1台灣小吃」爆紅 顧客大讚：一吃就驚艷

聯合新聞網／ 綜合報導
從桃園移居到德國的Chloe，在法蘭克福開了一家小吃店，販賣多種口味的雞蛋糕和手搖飲料。 圖／擷自YouTube頻道《不要鬧工作室》
從桃園移居到德國的Chloe，在法蘭克福開了一家小吃店，販賣多種口味的雞蛋糕和手搖飲料。 圖／擷自YouTube頻道《不要鬧工作室

許多人離開家鄉到異國工作、求學，難免會開始懷念家鄉才吃得到的美食，有些人會選擇在定居的異地開餐廳販售自己國家的代表性食物。一名從桃園移居到德國的妹子Chloe，在法蘭克福開了一家小吃店，販賣多種口味的雞蛋糕和手搖飲料，大受當地人歡迎，每天營業時間客人都絡繹不絕。

YouTube頻道《不要鬧工作室》日前採訪一名台灣女子Chloe，她六年前到德國工作，由於本身非常喜歡台灣小吃，因緣際會之下做了雞蛋糕給德國的朋友們吃，「結果他們一吃非常的驚艷，就不斷鼓吹我說出來創業吧」。於是，Chloe在法蘭克福，也是當地傳說中的美食沙漠，開了第一家雞蛋糕店來推廣台灣美食，店名叫「Hoja」，光從字面上來看，「Hoja」與台語「好呷」讀音相似，「台灣人應該都知道Hoja就是好吃嘛」。

Chloe透露，自己曾渴望透過創業變得更有錢，「但有點困難，畢竟我們用的都是真材實料的東西」。Chloe提到所有餡料都是自己和員工一起手工製作，每天都要耗費非常多的時間，「目前手工的餡料有13種，包括最傳統的香草奶油卡士達，蔓越莓乳酪還有抹茶奶酥也都是賣得很好的品項」。

至於手搖飲料的部分，賣得最好的品項為芒果金萱、洛神紅茶和芋香奶茶。其中，芒果金萱所採用的芒果來自南美洲，一顆8歐元（約新台幣281元）；洛神紅茶酸酸甜甜的，在夏天賣得非常好；至於芋香奶茶深得德國人的喜愛，「目前我還沒有遇到有人喝了之後說不好喝的」。另外，Chloe也分享自己的小吃店已經有一定的知名度，生意好到連德國在地的電視台都來採訪她，可見台灣的平價美食有成功擄獲德國人的胃口。

創業 德國 桃園

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