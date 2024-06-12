大眾運輸「博愛座」爭議不斷，昨晚有網友直擊，台北捷運有高齡80多歲的老婦，逼迫一名坐在「博愛座」的年輕女子讓位，儘管對方表示上班12小時很累要休息，但對方仍不罷休甚至開始飆罵女子，接著另名老人也加入戰局，事後女子崩潰痛哭，還疑似撞柱導致頭部流血，影片曝光後在社群上引發熱議，許多網友紛紛撻伐老人的行為。

女網友在Threads上發文指出，在台北捷運往北投方向，一名80歲老婦人，一上車就指著坐在博愛座上的女子叫她讓位，該名女子當下告知對方「自己上班12小時很累需要座位休息一下」，結果老婦卻一直以年紀倚老賣老逼迫女子讓位。

過程中，又出現另名老人與老婦人一搭一唱，並用手指著女子的鼻子逼著她讓位，最後女子情緒崩潰，受不了與兩位扭打在一起。

女網友表示，「儘管動手真的很不對，但博愛座真的不是給那些倚老賣老的老人使用的」，女網友認為，博愛座是給每一個「有需要的人」，也希望該事件不要讓這個女生留下什麼陰影，但她強調真的不提倡「動手」，雖然今天若是她一直被別人指著鼻子辱罵可能也會受不了。

根據「三立新聞網」報導，捷運警方今日表示，此事件發生於昨晚10點20分，雙方在復興崗站下車後，復興崗站長及保全前往協調，李翁表示只要林女道歉就不追究，林女被逼道歉後，情緒再度崩潰，用頭猛力撞站內柱子數下，導致血流滿面，站長隨即通知救護車及警方前往協助。

警方到場後，先將林女送醫救治，李翁則陳述事件起因，他表示該名女子坐博愛座，有位老太太請她讓座，但她死都不肯讓座，他看不下去，就過去講要讓座，員警詢問李翁為何執意要女子讓座，李翁表示「因為那是博愛座」，此話一出員警瞬間打臉說「博愛座是給需要的人」。

文章曝光引發熱議，許多網友們紛紛撻伐老人的行為，「這位女生工作12個小時也很累，她那麼努力工作也可能是要養家活口，可能上有老下有小，她也需要休息需要被尊重」、「倚老賣老的老人真的很討厭，而且他們專挑看起來無害的女生和學生（尤其穿制服的）下手」、「大吼大叫的很有力氣啊！坐什麼博愛座？」。

更多人真心支持廢除「博愛座」，認為這已完全變成老巨嬰情勒的產物，「博愛座根本沒必要，一般人其實坐在一般座位，看到有需要的人也會讓座」、「政府什麼時候要取消博愛座，這種情勒東西」、「自己有意願讓的才叫『博愛座』，被逼讓座的叫『情勒座』」。