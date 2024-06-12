歧視？外國客進日本餐廳被拒坐吧檯 在日台人釋疑：常見的事

不少人喜愛到日本遊玩，不過有外國遊客到日本餐廳用餐時，要求坐在吧台的位置，被店家以「有客人預約」為由拒絕，但直到打烊前，都沒看到有新客人入座，認為自己是遭「歧視」。對此有粉專就解釋，在餐廳遇過有觀光客想坐吧檯，卻被安排到座位區，是因為老闆個性害羞、英文不好，怕遇到不會講日文的觀光客會緊張，進而影響服務品質。

粉專「日本省錢小站」分享，有觀光客預約某間日本高評分餐廳，到達餐廳時發現吧檯的氛圍特別好，想要更換座位，店員卻說「已有其他客人預約」，但直到餐廳打烊前，都沒有新的客人進來，因為認為店家是因為外國人的身分，所以對他撒了謊。

粉專就分享自身經驗，認為是觀光客誤會店家，他過去常到某間有吧檯的日本料理餐廳用餐，有時也會遇到外國人想坐吧檯，但服務人員還是會把外國人帶位到桌子的情況，某天他就問了在吧檯處理料理的老闆說，為何不讓客人坐吧檯。

老闆娘笑說，「因為我們家老闆很害羞，加上英文很破，怕被外國人直接點菜，又或者搭話會緊張分心，造成料理失誤，所以就不讓外國人坐吧檯」。老闆也表示，擔心會花太多時間跟外國人溝通，會影響到服務其他客人，因此才會讓客人坐桌子，讓現場服務人員做對應。

所以，粉專建議來日本玩的朋友，想要坐吧檯的話，試試看跟店家表明說「我日文麻也通」，這樣或許能增加坐到吧檯的機率。