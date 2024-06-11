她咖啡廳佔位如自家連低消都省了 網歪樓批穿睡衣出門

去圖書館或文化中心的自習室埋頭苦讀或寫作業，應是許多5、6年級生求學時期的共同經驗，而現代學子除了少數會去K書中心外，多數都會找一間速食店或咖啡廳點杯飲料坐很久K書，有的人連飲料都省了，直接佔店內座位讀書、做自己想做的事。一位網友對有人佔位卻不消費的行為頗有微詞，於是在Dcard貼文抱怨咖啡廳的一位常佔位卻不消費的人，除了佔位外，更離譜的是她讓其他同空間的消費者聞她的「腳香」。

原PO文中抱怨說，在低消一杯飲料的咖啡廳，常常遇到一個女生，沒有消費，還一人坐四個位置（把兩人位置合併），更誇張的是會自帶食物。他表示，今天終於特別留意，確定她沒點飲料就入座，有跟店員反應，店員才去請她點飲料，但想不透怎麼會有這麼沒水準的人。除此之外，原PO還貼圖說「某次看到她把鞋子脫掉，腳擺在桌腳，旁邊籃子放置她的麥當勞以及其他外食。」

有網友看完圖、文後，馬上回應「好過份！臉皮太厚了吧」、「其實這種人不少，路易莎、星巴克、多納滋都有遇過，都是固定的人，也有很多出去吃飯人直接不見一個小時以上的」、「到處都有這種怪人啦，中壢一堆。路易莎還有個像流浪漢的大嬸，把某次喝過的路易莎杯子放桌上，杯子根本空的不知道擺多少次了，每天就進來，從袋子拿出她的路易莎紙杯假裝有消費，看起來是附近流浪漢夏天避暑」。

有人贊成一定要跟店家反應，「真的要有顧客反應店家才比較好去講，不然真的會被客訴」、「怎麼感覺本人出現了有夠氣，不是本人就是有幹過這種沒水準的事，使用者付費這基本道理都不懂好可憐」。

也有人歪樓對圖中人的服裝品頭論足起來，「這年代還有人穿成這樣喔」、「看起來像穿著睡衣出門，佔2張桌子真的有點過分」、「沒事啦！我看過穿夾腳拖，直接躺4人桌的位置上睡一下午的」、「這個穿搭比她的行為可怕欸」、「穿著有待加強耶」，也有網友覺得「就事論事，為何有些留言要去批評外貌？同樣超討厭這種的人，可以去圖書館，而不是佔位影響其他顧客和店家」。