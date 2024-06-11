全家出遊住宿費超省！她抱怨「討厭家庭窮遊」 網友全傻眼：是流浪

一家人出去玩，住宿費通常都不便宜。對此，一名女網友分享，他們一家四口從沒出國過，只有在國內旅遊，不過為了節省住宿費，只有住免費的大廟、找地方搭帳篷和睡車上3種選擇，坦言很討厭這樣的「家庭窮遊」。貼文一出後，引發廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「討厭的家庭窮遊…」為題，指出他們家成員有4人，也沒出過國，都在台灣到處旅遊，不過為了節省住宿費，通常住宿都是住免費的大廟、找地方搭帳篷和睡車上3種選擇，更說明有一次在露營區搭帳篷，雖然有地方洗澡但蚊子卻超級多，疑惑為什麼不能找便宜的旅館住？坦言很討厭這樣的家庭窮遊。

貼文一出後，不少網友都傻眼，紛紛表示「太扯了，看標題原本想說到底多窮遊，看完內容只能給妳一個respect」、「好累的感覺，出去玩是要吃好住好吧」、「那我寧願當天來回，這麼累幹嘛？」、「還不如在家，這樣好可怕欸！」、「不能洗澡應該滿難受的吧！乾脆不要出去算了，還睡車上」、「這不是旅行是在流浪了吧」。

此外，有不少有相同經驗的過來人也紛紛回應「我還以為只有我家那麼瞎，小時候跟他們出去玩，什麼都不規劃，到目的地只能睡車上，要花錢的行程一律沒有，不是跟他們去這個朋友家坐、就是去另個朋友家。然後我爸只要找不到停車位，就會原地發飆，全家人都要聽他在車上罵人，有夠煩」、「還以為我發的，一家四口跑去偏僻的山上擠一台休旅車過夜，真的在歷劫」、「我們也都是睡車上然後擦澡，經過要付費的景點，我爸自己花門票錢進去看，留我媽我姊跟我在車上顧車」。