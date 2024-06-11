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他怨打香腸跟老闆說「等下來拿」卻遭冒領 網酸：自己不在現場等

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在「爆料公社」抱怨夜市的打香腸要等很久，變成「罰站遊戲」，許多網友認為「可以換別間」。示意圖／聯合報系資料照
一名網友在「爆料公社」抱怨夜市的打香腸要等很久，變成「罰站遊戲」，許多網友認為「可以換別間」。示意圖／聯合報系資料照

彈珠台換香腸夜市有名的遊戲之一，不過日前有位民眾抱怨，他打彈珠想換香腸，上次老闆跟他說要等一小時，於是他留著這次來換，結果現場人潮眾多，要等30分鐘以上，跟老闆說放了號碼牌，先去買個東西吃，結果回來香腸跟券都不見了，他詢問老闆，店家告知「應該是被人拿走了吧，你自己不在現場盯著看，反正我已經給香腸了」。

原PO在「爆料公社」氣憤表示，只有老闆一個人烤香腸，打到的香腸基本上要等半小時到一小時，老闆從打香腸變成要大家罰站30分鐘，不想給香腸的話，可以改成10元體驗彈珠台，大家來夜市想花10元娛樂一下，這種比較不會計較的心態，被有心的店家利用，多數人會選擇摸摸鼻子走人，等同鎖定觀光客之類的詐騙行為。

不過文章曝光後，許多人反駁「香腸真的要等很久」、「哪裡詐欺？其實這攤很好中，自己技術不好就說人家詐欺」、「還好吧，老闆就真的一個人烤香腸，你打贏了要發券，他也是一個人發啊，真的沒辦法顧，怕不見就是現場等，這攤我很常去」、「要你在現場等，可能就是怕發生這種狀況」、「自己不在現場等，怪誰？你都說老闆自己一個人作業了」。

但也有網友安慰原PO，指出「都別去排不就好了嗎？」、「太誇張了，要等這麼久還要去排」、「台灣那麼多家別去那間就好」、「可以找夜市管理委員申訴」、「加工食品又加上燒烤，不吃也罷」。

夜市 香腸

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