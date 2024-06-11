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「視頻」只排第2！他列5大陸用語不能接受 「第1名」聽了就火

聯合新聞網／ 綜合報導
社群平台普及，許多中國大陸用語漸漸融入台灣民眾日常生各中。美聯社
社群平台普及，許多中國大陸用語漸漸融入台灣民眾日常生各中。美聯社

近年來社群平台普及，許多中國大陸用語漸漸融入台灣民眾日常生各中。一位網友分享自己最不能接受5種大陸流行語，包括外賣、家人們、公交車、視頻、質量等詞彙，認為明明自己都有的用詞，為何要一直使用別的人。貼文引發熱議，不少人認同PO，覺得「聽了就躁」。

一位網友在「Dcard閒聊板」發文分享自己最不能接受的大陸用語，第5名是「外賣」，但覺得外賣和外送差異不大，兩者都有人在講，就「有點像台灣人偷懶寫簡體字那種感覺」，還不是那麼地討厭。而第4名「家人們／小哥哥／小姐姐」，讓人覺得像推銷產品拉關係，不太中意。

講到第1到第3名，就有點火氣了。原PO表示，排第3的「公交車」連國小學生都常這麼說，學校教的應是「公車」，卻偏偏去抖音學大陸用語，教育是出了什麼問題嗎？再說到第2名的「視頻／軟件／硬盤」，視頻指的就是影片，這樣說會比較有文化嗎？尤其老一輩的更固執，聽了就很火。

原PO表示，最讓他不能接受就是「質量」這個詞。他認為，在台灣的用語是「品質」，「質量（Mass）」是物理專有名詞，指的是物體內所含物質的量，跟「品質（Quality）」是兩個獨立的詞，「尤其是走純二類的我，聽到這個我更不能接受」。

原PO也表示，並不是所有的大陸用語他都不能接受，以「內卷」一詞為例，「說實在的，我們也沒有什麼更好更精確的詞去定義它」。但就是覺得，自己都有的名詞或動詞，卻一直用別人的，例如影片叫視頻、警衛叫保安、鳳梨叫菠蘿…，但「作文這樣寫還能拿分嗎？」

貼文曝光，不少人認同原PO紛紛留言回應，「家人們，聽得超級躁」、「反饋，看到一次怒一次」、「出租屋我聽起來不太舒服，台灣叫租屋處吧？」、「土豆、牛油果，買衣服看到形容牛油果綠就不想買了」、「考拉…看表妹限時動態打還以為是什麼新物種，估狗才知道是無尾熊」、「最討厭攝像頭、視頻」、「我媽是退休國文老師，她有一天講出視頻，嚇壞我了…」。

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