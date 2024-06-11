才剛要開車出門…他見機械車位「變倒V」！全網勸：別停休旅

都會區停車一位難求，因此能創造更多停車空間的機械式停車位便成了民眾的另一選擇，但也有人不太願意停這樣的車位，擔心設備故障會讓愛車受損。近日有網友到社區樓下準備開車出門時，發現自家機械車位的車台變成「倒V形」，讓他整個人嚇瘋。

網友在臉書「爆廢公社」分享幾張照片，機械式停車位角度不僅呈現45度角的大傾斜，上面自己的愛車受損，連停在下面鄰居的車輛也無辜慘遭波及。原po並表示「下樓看到自家的車台變這樣，第一時間想的居然是拍下來po爆廢，我一定是嚇瘋了」。

照片曝光後，網友們留言表示「好像是災難片的拍攝影棚現場？人沒事就甚幸」、「機械車位一概不考慮」、「一整個年久失修的感覺」、「早期機械車位設計承重都1.6噸，就算加上安全因素也沒辦法承重休旅車」、「上層車主的責任應該會比較大」、「有沒有想過下面那台車的心情？」、「越野車測試台？」、「都沒做保養維護嗎？太誇張了」。

另有網友分析故障原因，「感覺年久失修，液壓撐不住了」、「金屬疲勞，停車平台彎折」、「所以我最不喜歡停機械式的就是這樣，不怕一萬，只怕萬一」、「不買機械車位的房子」、「這是左側油封破車台板下墜，導致車台板變型」。

此外，還有人指出，「這種舊式機械車位設計已經不符合現代的趨勢，動不動就是超載，就算客戶要求加強安全措施，發生事故保險公司也不是塑膠，面對這種車位保養廠商也很挫的，全部更新費用也不便宜」」、「此為20年前的設計，觀念及理論百分百錯誤的機型，目前市面上已無此機型了」。