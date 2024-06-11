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出國返家最想吃什麼？ 1「台灣之光」美食狂被點：國外太貴了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問眾人，從國外飛回台灣時，最想吃的食物是什麼。 聯合報系資料照
一名網友詢問眾人，從國外飛回台灣時，最想吃的食物是什麼。 聯合報系資料照

台灣是美食之國，不少民眾在國外時，也對家鄉食物念念不忘。一名網友就指出，每次出國一段時間後，再度回到台灣，總會有很多懷念的美食想吃，因此好奇問眾人：「從國外回國後，最想吃的台灣美食是？」

原PO在PTT發文表示，許多人都有搭飛機出遠門的經驗，不過身在國外時，沒辦法吃到平常熟悉的美食，因此回國後，總有許多台灣的美食想吃，包括統一肉燥麵、雞排、滷肉飯、貢丸湯、大腸麵線等等，好奇詢問眾人，「搭飛機回國後，第一個想吃的美食是？」

文章引發討論，網友紛紛回應，「雞排」、「泡麵，最有台灣味」、「我是阿Q桶麵」、「大腸麵線跟牛肉麵」、「火鍋吧」、「鹹酥雞、熱炒、便當、夜市牛排、鐵板燒」。

其中，最多人點名珍珠奶茶手搖飲料，「很奇怪，永遠都是珍珠奶茶」、「去美加待半個月，最想的食物是珍奶」、「手搖杯，外國的太貴了」、「從日本回來都會懷念台灣的手搖飲料」、「日本手搖飲太貴又小杯」、「貢茶沒到很好喝，只能解解饞而已」。

手搖飲料 泡麵 珍珠奶茶 美食 雞排

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