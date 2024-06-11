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慎入！ 新竹買到蟑螂牛肉麵 孕婦舀一口見「躺平狀」嚇到宮縮
再爆食安問題！近日有民眾在外送平台上點了新竹市東區某間牛肉麵的餐點，打開卻發現有一隻完好的蟑螂躺在裡面，用湯匙撈起來樣子格外嚇人。民眾將問題反映給店家後，店家不只沒道歉還將責任推給外送員，令原po相當氣憤，事後一名疑似是業者的網友在貼文下方改口留言致歉，並說會更加注意食品衛生安全。
原po在臉書社團「新竹爆料公社」發文表示，吃到了「厲害的蟑螂牛肉麵」，而且二嫂是孕婦還因此激動到宮縮，打電話給店家反映，對方不道歉的態度太糟糕讓她決定要把事件po出來給大家知道，並希望店家可以注重環境衛生整潔。
貼文一出，不少人紛紛留言「到底為什麼會覺得是外送員打開丟進去的啊，笑死」、「店家有被害妄想」、「這隻小強看起來就是在鍋裡被燉了一段時間了，根本不像剛被丟進去的那種顏色，店家推責任推得太超過了」、「常去吃，以後不敢去了」。
「哇，加料不加價，老闆要收店了」、「那是熬湯的材料」、「蟑螂真的煮不爛欸，手手腳腳都健在」、「說真的，外送員沒那閒功夫又開袋子又開蓋子的」。不過也有人指出這間店其實內用還滿乾淨的，但有人則回「廚房才是關鍵」。
其中留言區中有一名自稱業者的網友道歉，「針對今天的事情，本人在此獻上十二萬分的歉意！」業者解釋，工作人員查到有一外送單是15:32訂餐，外送人員15:49取餐，「而妳是17:00才取到餐，所以才有了這層誤會，在此對辛苦的外送人員說聲抱歉！」
業者也說將聯絡平台退費，並親自打電話給原po致歉討論補償事宜。另外業者還補充說明自家外帶打包的流程，「若是舀湯起來有蟑螂也是會察覺，開店不容易，我們不會自己去加料，今後會更加注意食品安全與加強衛生」。
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