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訂房1晚…「信用卡被刷161萬」她嚇傻 飯店業曝：這環節出包

聯合新聞網／ 綜合報導
飯店示意圖。圖／Ingimage
飯店示意圖。圖／Ingimage

住宿太貴」一直是不少人寧可出國、也不要國旅的原因，然而近日有女網友透露，她預約了一晚要價約4千元的飯店，後來才發現刷卡金額竟飆到161萬，讓她嚇出一身冷汗，擔心是不是碰上詐騙。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在Dcard發文表示，她前幾天用訂房APP訂了一晚3,980元的住宿，根據以往經驗，平台會先規定消費者登錄信用卡確保入住，之後到現場再付款就好。但沒想到，她訂完隔天就發現平台跳出「刷卡無效」的訊息，打開網路銀行一查，居然有筆高達1613,980元的消費紀錄，令原PO相當錯愕。

她隨即打電話到飯店詢問，業者稱「只看得到我刷卡失敗，看不到刷卡的金額」，便把責任推給訂房平台。原PO隨後也馬上聯繫訂房平台客服，然而對方又說，這筆訂單是由飯店直接向客人收取費用，平台是不會刷取客人的信用卡的，推測是由飯店方直接向信用卡進行刷卡操作。

兩邊互踢皮球，原PO焦慮到不知如何是好。對此，底下網友紛紛表示，「哪一間飯店這麼爛又不承認」、「我遇過，不過我是刷了2萬多」、「還以為妳把飯店買下來了」、「突然覺得有點危險，我可能就不小心被刷了」、「前一陣子BBC有報導，歐美很多人都被弄過，現在居然搞到台灣也有了」。

不過也有從事飯店業的女網友透露，絕對是飯店的人員按錯金額，但業者仗著客人不知道飯店跟訂房平台的作業方式推卸責任，她任職的飯店如果發生這種情況，一定會趕緊取消、主動道歉，並給予免費升等的補償，「原PO不用太緊張，就是個人為疏失。也還好他金額誤按太高，根本刷不過，反而原PO的警覺心很高，很多人都不會注意到刷卡資訊，我覺得妳很棒！」

Dcard 住宿 國旅 訂房 飯店

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