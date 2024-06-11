打斷表演…新店商城樓管一句「你也是混口飯吃」 溜溜球達人怒：太不尊重

每一個行業都是專業，被說「混口飯吃」真的有失尊重。溜溜球達人楊元慶10日在新店某商城免費表演時，被樓管兩度打斷表演，要求降低音響音量，考慮到表演品質，當下決定先取消表演，樓管竟說：「不要取消啦，你也是來混口飯吃的嘛」，令他氣結，覺得太不尊重街頭藝人了。

溜溜球達人楊元慶在臉書發文寫道「從來沒見過這麼不尊重街頭藝人的人」，表示端午節三天連假到新店某商城進行免費表演，10日當天剛開始表演不到10分鐘，樓管就中途打斷表演，要求他降低音量，調整後，樓管仍不滿意，指示要再更小聲一點。

楊元慶表示，該商城表演場地有噪音較嚴重的情況，如果再把音量調更小，不僅自己聽不到，連觀眾也聽不到音樂了，為避免造成樓管及店家的困擾，決定先取消表演，現場觀眾一陣錯愕。這時樓管看到情況不對，對他說了一句「不要取消啦，你也是來混口飯吃的嘛」，讓他非常不受尊重，還有觀眾跑去找樓管理論，為他打抱不平。

楊元慶表示，表演時被關切，這並不是第一遇到。某年在蘇格蘭的愛丁堡藝穗節表演時，也曾被警察關切，但差異是，警察是等到他的表演結束，觀眾離開後才上前跟他對話，優先讓表演能順利進行。對於新店商城遇到的情況，讓他感嘆「台灣對於表演藝術的認知還有一段路要走」，同時也希望大家不需針對特人士或單位提出不友善的批評。

貼文曝光，許多人紛紛留言為楊元慶抱不平，「誰跟他一樣用混的，我們是用生命在表演的」、「『混口飯吃』這幾個字我也無法接受」、「這位樓管該誠心檢討，不然我擔心會是他得換個地方『混口飯吃』了！」、「加油！沒有走不過的坎，即使有困難，解決方法總比困難多！」、「謝謝你用理性且客觀的情緒表達事情的經過，讓這世界多了一點溫暖」。

已有網友將楊元慶的發文，轉貼至該商城的臉書粉專，但目前未有回應。