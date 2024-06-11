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她目睹慣犯進咖啡廳「不消費還霸佔4座位」 網掀共鳴：這種人不少

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，她時常在咖啡廳看到一位不消費、帶外食，甚至霸佔座位的女生，讓她感到很傻眼。圖／Ingimage
一名女網友分享，她時常在咖啡廳看到一位不消費、帶外食，甚至霸佔座位的女生，讓她感到很傻眼。圖／Ingimage

許多咖啡廳都有「低消一杯飲料」的規定，但有時仍會看到未消費就入座的民眾。近日一名女網友就分享，她經常在咖啡廳遇到一個女生，對方除了時常不消費，還會帶外食、霸佔4人座，讓她十分傻眼。

原PO在Dcard發文表示，她常常在一間咖啡廳遇到一個女生，店家規定低消一杯飲料，但對方常常沒有消費，還會帶外食在座位上吃，甚至會將兩張桌子合併，一人霸佔4個位置，讓原PO直呼「很誇張」。

原PO補充，昨（10）日她又遇見那位女生，忍不住向店員揪出這名慣犯，確定對方未消費就入座後，便去向店員反映，店員才去請她點飲料，「想不透怎麼會有人這麼沒水準，進咖啡廳不消費還佔座位」。

文章曝光後，不少人紛紛表示，「好過分，臉皮太厚了吧」、「佔兩張桌子真的有點過分」、「使用者付費這基本道理都不懂，好可憐」、「我看過穿夾腳拖，直接躺四人桌位置睡一下午的」、「其實這種人不少，路易莎、星巴克、多那之都遇過」、「看過隔壁桌不點飲料，但拿兩杯50嵐在裡面喝、佔位」、「要有顧客反映，店家才比較好去講，不然真的會被客訴」。

咖啡廳

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