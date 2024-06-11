年輕人笑1穿搭「老人才穿」 一票網紅也中槍：已經過時了嗎？

網紅「飽妮」近日分享，她發現現代年輕人已經不穿踝襪，而是偏好穿超過腳踝的長襪，看到穿短襪的人，甚至還會覺得是老人。貼文引起討論，不少人直呼，以前穿短襪是流行，反倒穿長襪會被認為很俗，網紅啾啾鞋也驚訝表示，「以前國中穿這種白色長襪絕對被笑爛」。

飽妮近日在IG短片中提到，她最近發現一個現象，就是現在的年輕人已經不穿踝襪，一定會穿有長度、不露腳踝的襪子，許多年輕女生更只穿白色中筒襪，讓她忍不住詢問，「穿踝襪真的很老嗎？」

影片中，三位年輕女生更透露，因為媽媽都穿踝襪，所以她們看到穿踝襪的人，也會覺得對方有一定年紀，讓飽妮吃驚感嘆「我是媽媽的年紀嗎？」

貼文曝光後，引發熱烈討論，包括網紅啾啾鞋、阿滴在內，不少網紅都十分訝異，「以前國中的時候，穿這種白色長襪絕對被笑爛」、「襪子一定要露腳踝的年代已經過時了嗎」、「我不管，我要繼續穿踝襪」、「我衣櫃只有踝襪⋯而且長襪還會有勒痕在腳上，很煩」、「我的記憶是老人才穿長襪啊」。

其他網友也回應，「可是腿很粗的話，腳踝再不露出來，我真的會變哆啦A夢」、「以前穿白襪很俗，現在穿白襪是潮」、「以前穿踝襪還要被生教抓」、「以前學校還會抓穿短襪的，穿長襪真的被笑爛」、「時尚果然是個輪迴，我小時候覺得穿有長度的襪子超俗」、「流行就是一個循環，所以舊的衣服別丟，10年後可以再穿」。