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好市多「1熟食」特價！會員衝現場突被告知「取消了」 傻眼原因曝

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。聯合報資料照／記者宋健生攝影
好市多示意圖。聯合報資料照／記者宋健生攝影

好市多商品琳瑯滿目，生鮮熟食更是受到許多消費者喜愛。然而近日一名網友抱怨，他看到一款「豪華鮮蝦沙拉堡」的特價廣告，直奔現場才發現竟然取消了，直接白跑一趟。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，他看到好市多官方IG「豪華鮮蝦沙拉堡」的特價廣告，原價一盒485元，打折後一盒385元，特地趕去現場搶購，結果才發現沒有優惠了，詢問工作人員下才知道，竟然是因為蝦子數量不夠，所以取消特價活動，白跑一趟的原PO也不禁直呼：「傻眼欸！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「無法接受，只要有做出來就要用特價活動去賣啊」、「沒貨就算了，蝦不夠是啥理由」、「真蝦！」；不過也有網友認為，「文案有寫，活動數量有限，售完為止」、「文案就是這樣，又沒保證人人買得到」、「應該就是即期的蝦銷完了，現場的是新一批所以不特價」。

另外，針對這款商品的口感，網友們意見也不盡相同，「吃了一次怕到了」、「蝦沒蝦味、蛋沙拉超普通的一次性商品」、「還好你省了400，相信我」、「我覺得滿好吃的啊，送去烤一下更讚」、「大蝦子還剝好，其實滿爽的」、「買了三次，真的好吃」。

Costco 好市多

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