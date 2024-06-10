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租房連續夢見「詭異小女孩」！床底竟找出同款洋娃娃 他回憶：房仲眼神不對勁

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友表示，他先前租了一間透天厝的房間，且搬進去後還有先打掃過兩遍、沒漏掉任何一個角落，怎料入住三天竟連續夢到同一位穿著連衣裙、綁著雙馬尾的小女生，後來甚至在床底下找到「夢中同款洋娃娃」。圖／ingimage
近日一名網友表示，他先前租了一間透天厝的房間，且搬進去後還有先打掃過兩遍、沒漏掉任何一個角落，怎料入住三天竟連續夢到同一位穿著連衣裙、綁著雙馬尾的小女生，後來甚至在床底下找到「夢中同款洋娃娃」。圖／ingimage

不少人找房子都曾遇過一些無法解釋的離奇現象。近日一名網友表示，他先前租了一間透天厝的房間，且搬進去後還有先打掃過兩遍、沒漏掉任何一個角落，怎料入住三天竟連續夢到同一位穿著連衣裙、綁著雙馬尾的小女生，後來甚至在床底下找到「夢中同款洋娃娃」，讓他發毛驚喊：「我剛搬進去時…床底沒任何東西…」。

一名網友在臉書靈異公社》社團上分享，由於自己老家在花蓮，兩年前出來找工作時便在外租了房子，當時房內佈局只有很簡單的一張床、一個洗手間，但床卻對著房門、且房門還對著樓梯，原PO搬入後就將房子打掃了兩遍，把前租客所有留下來的東西都丟掉，「不放過任何一個角落，打掃的乾乾淨淨」。

沒想到，第一天睡覺時，原PO夢到了一個大約十歲的小女生，對方穿著連衣裙、綁著雙馬尾，全程只是一直睜著眼睛看他，也不說話。原PO剛開始以為是正常現象，沒想到第二天還是繼續夢到同一個小女生，於是原PO就跑去問房仲，問自己怎麼老是夢到樓梯有個小女生。房仲反駁原PO是在黑白講，但原PO感覺房仲或許知道些什麼，「因為跟他講話，他的眼神就是很吃驚的樣子，我也沒繼續問」。

入住第三天，原PO又做了同樣的夢，等到天亮原PO就打電話告訴他姊姊，姊姊就帶了一張符給原PO讓他帶在身上。令人震驚的是，姊姊事後幫他打掃房間時，竟無意間從床底下找出了一個洋娃娃，且外型還是綁雙馬尾、穿連衣裙，「奇怪的是，我剛搬進去的時候自己打掃了兩遍，床底也沒有發現任何東西，然後姊姊去幫我打掃竟然發現了這個…」。

事後，原PO第一時間將自己的東西搬走，並請人幫忙收驚，「那次真的有被嚇到，現在想起來都會害怕！」文章曝光後，網友也紛紛表示：「建議住進租屋前先淨屋」、「沒害你或嚇你，只是靜靜看著你的話，就是地基主」、「應該是你這陣子運較差」、「應該不會害你的，好像是有事想請託你吧，如真要害你，你可能無法在此發文了」、「感覺那小女孩沒有惡意，拜一下地基主或許有效」。

娃娃 租房子 靈異公社

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