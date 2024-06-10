6個人吃！她每月僅花1萬元買菜還被唸 網揪細節：可以更省

物價高漲時代，許多人即便買菜回家煮，也都會精打細算。然而一名女網友表示，她每個月買菜預算大約落在1萬～1萬2左右，共四個大人、兩個小孩一起吃，但還是常常被婆婆唸太貴，導致她壓力很大。貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文表示，上次買了一條水果絲瓜30元就被婆婆唸，還好發文當天她買的鮭魚骨7台斤500元有過關，「四個成人＋兩個小孩，每個月買菜預算10,000元～12,000元，真的是我太不會持家嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「好累喔，買個絲瓜30元這樣也要被唸，是什麼樣的家庭，很難想像妳怎麼能忍受」、「女性最好不要當家庭主婦，去上班賺錢比較實在」、「六人吃三餐，一天食材費400，我覺得這已經是神人等級了吧」、「妳就三餐地瓜稀飯啊，看他們可以撐多久才掏錢出來」、「真心覺得很省了，外面一個便當就差不多100了」。

不過也有少數網友認為，其實還有更省的方法，「我家是三大三小，絲瓜我只買3條50的，我還買過一條10元的。菜都在市場買，但買肉還是去全聯」、「絲瓜可以買3條50那種，魚貴、可多煮豆腐料理代替，或改吃雞肉、買葉菜類，物價很高，能省則省」。