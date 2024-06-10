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父輩買房更容易？他羨慕500萬能買房的年代 網：別幻想以前多簡單

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友在PTT發文，稱他認為相較之下自己父親那個年代買房「就是比現在輕鬆啊」，並問是否有人會羨慕那個「只要500萬買房的年代」。圖／ingimage
近日有網友在PTT發文，稱他認為相較之下自己父親那個年代買房「就是比現在輕鬆啊」，並問是否有人會羨慕那個「只要500萬買房的年代」。圖／ingimage

現在常常有人覺得與自己相比，父輩們在當時買房要容易許多，但事實真的如此嗎？近日有網友在PTT發文，稱他認為相較之下自己父親那個年代買房「就是比現在輕鬆啊」，並問是否有人會羨慕那個「只要500萬買房的年代」。

原PO在PTT以「羨慕你爸那年代500萬能買房的日子嗎？」為題發文，他表示，如果考慮公設比，當時的電梯大樓大約是18%、公寓平均10%以下，那種直樓梯的房子甚至會更低。若是考慮貸款，原PO認為就算當時利息很高，也差不多能在八百萬到九百萬結清，讓他覺得這相較之下「就是比現在輕鬆」。

文章一出引起網友熱議，不少人認同原PO的想法，「以前開計程車都可以養全家還買房，不用多高級的職業，有正當職業都能養家」、「我爸那個年代內湖一坪五萬，還可以殺價」、「我家買的第一間房是在快40年前的中正區公寓，45坪左右在二樓，350萬」、「1994年信義區基隆路一段450萬，外面華厦大樓也差不多600萬左右而已，只是以前真的是8%，這種差100-200萬的感受是非常明顯的」。

但也有很多人認為那個年代要買房也不輕鬆，「那個時候你爸也覺得貴啊」、「房子500萬的年代一般人薪水3萬左右，計算一下根本沒有好到哪裡去」、「不要鬼扯了任何時代買房子都很困難」、「1989就有無殼蝸牛運動，別幻想以前多簡單」。

PTT 公設比 買房

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