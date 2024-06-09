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妹子小琉球獨旅！陌生男搭訕送「1禮物」 網看傻：噁爆

聯合新聞網／ 綜合報導
一個人旅行須格外注意安全，特別是女性。示意圖／ingimage
一個人旅行須格外注意安全，特別是女性。示意圖／ingimage

一個人旅行須格外注意安全，特別是女性。一名女網友透露，上周到小琉球獨旅，沒想到遇見陌生男子前來搭訕，聊著聊著，對方便開始身家調查，還送她「保險套」當禮物，讓她嚇得馬上拒絕。貼文曝光後，網友也紛紛痛批該男子：「好噁心」、「防人之心不可無」！

原PO在Dcard發文表示，她一直都挺喜歡一個人到離島旅遊，在過程中認識各式各樣的人，每每都能收獲不同驚喜。只不過這次卻讓她產生陰影了，當時該名男子向她攀談，原PO不疑有他，只覺得對方是單純想聊天的陌生人，便小聊幾句，想不到對方接下來直接「身家調查」，一連串的詢問原PO幾歲、住哪、有無男友等。

後來原PO意識到對方意圖不軌，便冷淡回應個幾句，該名男子隨即也騎車離去。原PO見對方走了，便放心的留在原地看星星，想不到過了約30分鐘後，男子又出現了，且這次她身邊沒有其他路人。男子伸出拳頭示意要給原PO禮物，遭到拒絕後仍堅持要給，原PO無奈下只好收下，結果竟是一片未開封的保險套。

面對如此明目張膽的暗示，原PO當下腦袋當機，還禮貌性地拒絕他，男子也摸摸鼻子離開。原PO越想心情越複雜，「一方面覺得他好噁心，怎麼會對路人提出這種邀約；二方面覺得他其實滿有禮貌的，被拒絕後也不糾纏就走了，同時又覺得自己好像還是滿幸運的，沒有遇到那種不講武德、一言不合就開X的人」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「男的也太急了，有夠瘋」、「看到保險套的部分整個噁爆，哪門子的禮物啊？」、「應該是看國外網紅在tiktok的搭訕手法吧，有夠噁」、「有禮貌的噁男，依然還是噁男」、「我在小琉球旭日亭也遇過，那男生看我們三、四個都是女生就過來搭訕，先跟我們玩一下腦筋急轉彎，最後說他知道有個私房景點可以看到好多綠蠵龜，叫我們跟著他走，真的是當別人都傻子耶」。

Dcard 保險套 小琉球

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