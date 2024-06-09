搏鬥3天！女大生祭200元求幫抓蟑螂 結局曝光網讚：超有愛

隨著夏天的腳步逼近，不少昆蟲相繼出現，其中令人害怕的生物「蟑螂」又開始在家中亂竄。一名女大生在臉書社團「信義區三兩事」崩潰求救，指出有蟑螂爬上自家床單，讓她害怕得不敢進房間，因此PO文徵求勇者到家裡來抓蟑螂，並願意提供200元酬勞當作答謝，掀起討論話題。

昨（8日）晚，一名女網友附上自家房間床角一隅的照片，只見米白色的床單上，有一隻蟑螂攀附在上面。原PO表示需要有人可以立即到家中幫忙抓走會飛的蟑螂，無奈直呼「我快死了，我被牠關在房間外面，牠超放肆給我爬到床上」，也透露「我已經跟牠搏鬥三天了，牠在我房間三天，住到好像牠是房東」，導致自己這幾天只能睡在客廳。原PO表示若有人願意幫忙，將提供200元的酬勞。

貼文一出，不少網友紛紛留言「免費幫」、「我來」、「我可以叫我家的貓幫妳抓」、「這個我一掌就爆了，但是會流汁」、「這房間只能燒毀了」、「拖鞋拿起來，啪下去」、「燙水潑下去就對了」、「這房間只能不要了，就此離開信義區」、「我也怕，祝妳早日脫困」、「只能隔空為妳加油打氣了」。

有網友隔空鼓勵原PO，「那隻蟑螂不值200元啊！想像一下小baby在床上，妳還等人來幫忙嗎？直接拖鞋就可以解決了」、「我只想給妳一點勇氣不要怕，我以前最怕大蜘蛛，一次牠在未滿月的兒子床頭，我把兒子抱到客廳，回頭就把大蜘蛛拍扁了，以後看到就不會那麼怕了」。

有內行人建議說「以後用肥皂水潑牠馬上會翻肚喔！因為牠腹部是弱點，有清潔劑的東西碰到牠腹部，就四腳朝天了。我也超怕小強，每次試都有用喔」、「準備一罐白博士，泡沫很好殺」、「買瓶殺蟲劑」、「拿酒精噴牠，一直噴，幫牠消毒」。

事後原PO更新貼文內容稱「有勇者來了，暫時停止私訊」，指出有一名與她住在同一條巷子的中年大叔，已經前往家中幫忙了。原PO表示，由於蟑螂太會跑，大叔必須趴在地板用手電筒四處照明，加上把床搬起來查看，才終於徒手抓到蟑螂。原PO也附上轉帳證明，顯示她轉了300元的酬勞給對方，再次感謝信義區民眾的熱心幫忙，也讓網友們大讚「信義區真的是超級團結超級有愛，好溫馨」。