台中市場買阿給「咬一口驚見巨蟑屍體」 他崩潰吐了

台灣路邊小吃出名，不過有些攤販為求快速會忽略食安問題，有時食物內會出現小蟲等髒東西。一名網友近日在台中市場買了阿給，回家咬一口發現裡面竟藏有一隻完整的巨大蟑螂，他將影片及照片發網引起熱議，網友崩潰表示「趕快檢舉店家，食物必須下架」。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」貼文表示，「現在的食安真的堪慮」，原來是他買的阿給藏有一隻巨大蟑螂，所幸阿給很燙，他才沒有一口吃掉，崩潰直呼「不說了，我先去吐了」。

該網友表示，有人質疑「不可能有完整蟑螂」，因此他貼上照片及影片，從當中可見在吃過一口的阿給中藏有一隻巨大的深咖啡色蟑螂，甚至連觸角、蟑螂腳等都完好無缺，相當嚇人。

其他人紛紛留言，「真的太噁了吧！還包蟑螂口味的」、「實在太噁心了」、「瘋掉，會原地去世」、「這超級離譜的欸」；還有人留言建議，「投訴衛生局」、「趕快檢舉店家，食物必須下架」、「拜託公佈是哪一家店避雷！」

有網友開玩笑表示，「這就是天然且豐富的蛋白質，只是味道與賣相可能沒那麼討喜」、「美味的秘訣」、「一次給一隻欸」、「內餡嘎蹦脆」、「那是油蔥酥」、「蟑螂的裹屍袋」、「這是我看過最猛的加料不加價了」、「這新上市的蟑螂風味」。