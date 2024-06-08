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布萊N機票又出現「SSSS」！內行人曝1類人中獎率高：登機恐被抓下來

聯合新聞網／ 綜合報導
「機票達人布萊N」7日從桃園機場搭乘達美航空首航班機，飛往美國西雅圖，沒想到登機證被蓋了神祕的「SSSS」，必須進行高規格二次安檢，讓他哀號「已經不是第一次中獎」。圖／機票達人布萊N授權使用
「機票達人布萊N」7日從桃園機場搭乘達美航空首航班機，飛往美國西雅圖，沒想到登機證被蓋了神祕的「SSSS」，必須進行高規格二次安檢，讓他哀號「已經不是第一次中獎」。圖／機票達人布萊N授權使用

機票達人布萊N」7日從桃園機場搭乘達美航空首航班機，飛往美國西雅圖，沒想到登機證被蓋了神祕的「SSSS」，必須進行高規格二次安檢，讓他哀號「已經不是第一次中獎」。貼文一出後，意外釣出不少苦主。

布萊N在臉書表示，達美航空睽違7年，重返台灣開航，身為航空迷一定要支持，準備搭上這班首航西雅圖班機時，卻發現登記證又被蓋了「SSSS」，讓他無奈稱「又一次拿到4S，安檢的阿伯說，傳說跟教召一樣，只要中過一次，再中機率超高」。

貼文一出後，不少曾經被蓋過「4S」的網友都分享自身經驗，紛紛表示「4S真的超麻煩，連鞋子都要脫下來檢查，隨身行李整個被翻出來仔細看」、「真的，我以前護照去美國也經常中」、「飛過3次美國國際線，中兩次」、「原來已經是標注在boarding pass上，我老公以為是因為他長相『非凡』，每次過安檢都被海關抽檢」、「我家那個也是連續2次拿到，雖然事隔7年，但都是前往同一個國家」。

事實上，登機證上的神秘代碼「SSSS」全稱為「Secondary Security Screening Selection」，只要登機證上出現「4S」標記的乘客，都必須依規定進行二次安檢，是美國運輸安全管理局為避免恐怖份子所設計，被標記的乘客除了基本的X光掃描檢查，還要接受人工行李檢查、爆炸物探測甚至搜身檢查。

安檢 桃園機場 機票 海關 登機證 護照

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