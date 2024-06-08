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陸網紅大讚星宇「航空業天花板」 網一聽機長廣播激動喊：K董開的！

陸網紅大讚星宇「航空業天花板」 網一聽機長廣播激動喊：K董開的！

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸網紅稱讚星宇航空的優質服務是「大中華區航空公司天花板」，秒殺陸航空的服務、品質。本報資料照
大陸網紅稱讚星宇航空的優質服務是「大中華區航空公司天花板」，秒殺陸航空的服務、品質。本報資料照

星宇航空自2018年由張國煒創辦後，版圖拓展迅速，如今已成為台灣第3大航空公司，擄獲不少粉絲芳心。而日前一名大陸網紅「金毛評測犬」分享搭乘星宇航空的心得，優質體驗讓他直呼「大中華區航空公司天花板」，不過有趣的是，不少內行人在聽到影片中的機長廣播時，立刻便認出是張國煒的聲音，直呼原PO賺到了。

大陸網紅金毛評測犬日前在影音平台「bilibili」分享，5月時他從台灣搭乘星宇航空飛往新加坡，從機場貴賓室到登上商務艙，無論是服務、餐飲或是機上設備，雖然有小細節仍有待加強，不過整體服務皆讓他感到非常滿意，空服人員也相當親切，因此他感嘆直呼，「大陸的航空公司能不能長點心，星宇成立才4年多已經秒殺你們了」。

影片發布後，不少大陸網友也在留言區回應，「好舒服的搭機體驗」、「這服務太熱情了」、「台灣女服務員的聲音都好好聽」、「空少小哥哥有點可愛啊」、「好想體驗一次」、「票價好便宜，真秒殺咱們的品質和服務了」、「星宇真的是不錯，其實台灣的航司都很好」、「服務真的讓人覺得好親切啊」、「大陸要是有這水準航司，飛友搶著坐」、「講真，台灣小姐姐小哥哥的服務語氣聽起來就是舒服」。

還有許多人聽到機長廣播後，立刻認出是張國煒的聲音：「UP主你賺到了，這航班張國煒開的」、「K董聲音真的太好認了」、「一聽就知道是張國煒的嗓音」、「K董低沉略帶沙啞的聲音，馬上就聽出來了」、「機長的聲音好耳熟，這班次是董事長張國煒開的！？」、「他真的是好熱愛飛行」、「老闆有飛照又是玩真的，所以航司當然是認真在經營」、「機長是張國煒，那個廣播聲音一聽就知道了」。

星宇 網紅 航空公司

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