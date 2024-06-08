蒸蛋總是失敗「皺巴巴」！她PO食譜網全愣：為何加這物？

蒸蛋是簡單又常見的一款家常菜，一名網友分享，自己蒸蛋的材料有蛋、高湯和太白粉，但每次蒸出來的蛋總是「皺巴巴」，好奇到底是出了什麼錯？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「家常菜」分享一張照片，說明自己使用了6顆雞蛋、2碗昆布高湯以及少量太白粉來蒸蛋，但不知道哪個環節出錯，蒸出來的蛋總是「皺巴巴」，讓她相當苦惱「我的蒸蛋怎麼會變成這樣？」。

一名網友好奇，不知道是哪個環節出錯，自己蒸出來的蛋總是「皺巴巴」。圖/取自臉書社團「家常菜」

貼文一出後，多數網友給出實用建議，紛紛表示「蛋的表面會皺巴巴的，除了配方的問題，還有就是蒸蛋的時候，電鍋需要預留一點縫隙」、「水太少，不需要太白粉，蒸的時候留縫隙」、「火不要開那麼大，不用蒸那麼久，蓋子要留空隙，讓蒸汽出去，不然蒸汽在蓋子凝結，滴回去就像這樣變月球表面」、「蒸蛋液要過濾蒸出來蛋會比較不會有小洞洞」。

此外，不少網友很好奇蒸蛋食譜中為何要加入「太白粉」，對此有內行網友解釋「太白粉的作用是讓蛋凝固，所以在蒸蛋的容器中，加入蛋液和高湯，比例為1:15，再加入一點點的太白粉攪拌均勻，就能入鍋蒸了」。