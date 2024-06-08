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日本妹來台搭捷運喧鬧吃東西！網友揪1關鍵：露出本性

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在台北搭捷運時，碰到2位日本女生不斷喧鬧大笑，後來有名台灣乘客看不下去，用日文跟她們說「不好意思，妳們打擾到其他人了，請妳們小聲一點」，對方聽聞後馬上道歉。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友分享，近期在台北搭捷運時，碰到2位日本女生不斷喧鬧大笑，後來有名台灣乘客看不下去，用日文跟她們說「不好意思，妳們打擾到其他人了，請妳們小聲一點」，對方聽聞後馬上道歉。示意圖／聯合報系資料照片

自從新冠疫情趨緩後，越來越多外國人來到台灣旅遊。對此，一名網友分享，近期在台北搭捷運時，碰到2位日本女生不斷喧鬧大笑，後來有名台灣乘客看不下去，用日文跟她們說「不好意思，妳們打擾到其他人了，請妳們小聲一點」，對方聽聞後馬上道歉。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書表示，搭捷運時在車廂上遇到2名日本女生，一路上不斷喧鬧大笑，本想說再忍耐一下就要下車，結果有名台灣女乘客看不下去，用日文跟她們說，「不好意思麻煩在捷運上不要大聲嬉鬧喧嘩，妳們打擾到其他人了，請小聲一點，而且我們捷運是禁止飲食的」。對方聽聞後也趕緊道歉，不再大聲喧嘩。

貼文一出後，多數網友直言「日本人的矜持只在日本出現，出國後就可以看到很多本性...」、「出國對他們來說真的是解開文化束縛」、「有聽說日本人出國就會拋開一切束縛」、「說實在話，我覺得最近在捷運上或台北車站看到的日本人真的都滿脫序的，講話很大聲，還會插隊」、「果然都是裝給自己人看，出國見真章」、「很多日本人出國就解放了」。

此外，也有部分網友分享親身經歷，紛紛回應「上次看到日本人在路上大聲喧嘩，旁邊友人提醒小聲一點，結果對方回『沒關係這裡不是日本』」、「有次在日本在台協會後面的冰店吃冰，幾個日本人嗓門超大」、「上禮拜在淡水線上聽到2位日本阿姨大聲聊天，當下也覺得很吃驚」、「我前陣子搭台北捷運要關門前，有兩個日本女生緩緩的走進車廂，關門警示音都響了還慢慢走，進車廂後就開始大聲講說這樣強行上車在日本是不行的吧？另外一個人說這裡是台灣，台灣人應該可以接受的吧？」。

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