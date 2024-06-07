快訊

端午連假來了！返鄉+下班國道車潮湧現 3路段紫爆時速不到20公里

已是高危險群…張學友染RSV 名醫「1關鍵」分析：開唱至少等1個月

肉粽月開跑！他見桌上早餐傻眼 一票人超有感：整個月都是

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，明明還沒到端午節，他卻從早餐就開始吃肉粽，引起不少人的共鳴。圖／ingimage
一名網友分享，明明還沒到端午節，他卻從早餐就開始吃肉粽，引起不少人的共鳴。圖／ingimage

臨近端午節，不少民眾家裡已經採購或包好滿滿的肉粽。近日一名網友就分享，自己從早餐就開始吃肉粽，直呼「不敢相信」，掀起不少人的共鳴，笑稱已經吃一個月的肉粽，「整個都要肉粽臉了」、「現在大便都三角形了」。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文，曬出公司桌上的「肉粽早餐」照片，分享自己為了消滅家中冰箱裡滿滿的肉粽，從一早就吃粽子當早餐，無奈苦笑「我不敢相信，早⋯早餐就開始了？」

文章引發熱烈討論，大批網友深有同感，「我已經吃兩個禮拜了」、「我今天已經吃兩顆配一大盆蔬菜了」、「我上上週就開始包了」、「粽子節開跑」、「這整個月都是肉粽」、「肉粽：吃了一個我還有千千萬萬個我」、「我戒一個多禮拜了，因為吃到腸胃炎了」、「整個都要肉粽臉了」、「吃到棒賽（上大號）都變三角形了」、「現在大便都三角形了」。

還有不少人無奈透露，自己已經吃肉粽超過一個月，「一年一度的肉粽季開始了，我曾經吃兩個月」、「端午加減兩個月都是正常範圍」、「端午節半個月前，就已經都是肉粽」、「連續三個月都會看到肉粽」、「又要半年肉粽人生了」。

端午節 粽子

延伸閱讀

被資遣5次！科技男崩潰曝過程「問題在哪？」 網見產業：不是你的問題

曾在台灣開店、當過廚師 黃仁勳兒女進輝達前經歷「多元奔放」

衣服會被葷食汙染！吃素二姑禁大姑「共用洗衣機」 網全傻眼：走火入魔

粽子吃膩了怎麼辦？她變出這道家常料理「意外好吃」 釣出更多創意吃法

相關新聞

30公分厚切牛舌必吃！ 台中人氣「老井燒肉」首度北上信義區展店 進軍熱門美食愛好地

30公分厚切牛舌必吃！ 台中人氣「老井燒肉」首度北上信義區展店 進軍熱門美食愛好地

整理包／4大超商「端午連假限時優惠」一次看！霜淇淋、思樂冰、咖啡全都有

端午節即將到來，不僅是久違的連休，更是今年最後一個連續假期。看好連假商機，4大超商再出招，紛紛祭出咖啡、霜淇淋、飲料、零...

超厲害湯翅人潮超級多！ 台中高人氣「現炸湯翅」愈晚愈難吃到，不想排隊建議這時間先來買

udn走跳美食／糖糖 說到台中厲害湯翅，應該不少人第一個就先想到這間位在南屯忠勇路上的現炸湯翅，不管平假日排隊人潮從來沒停過，尤其是靠近下班時間，人更是多到不行，想吃現炸湯翅又不想大排長龍，

南部人有自己的炸雞！台式潮流「YOU成炸雞」新推「神級炸全雞咖哩飯」 加碼「爆濃起司榴槤醬」銅板價嘗鮮

炸雞控嗨翻了！繼美式炸雞「POPEYES」、韓國「本村炸雞」陸續登台插旗台北，掀起一股炸雞風潮。主打台式潮流炸雞的「YOU成炸雞」推出「神級炸全雞咖哩飯」應戰，加碼再推「起司榴槤醬」，...

一個人吃鍋最超值！ 海底撈最強「299元套餐」哈根達斯無限吃 週末限時全單88折優待

一個人吃鍋最超值！ 海底撈最強「299元套餐」哈根達斯無限吃 週末限時全單88折優待

5大優惠券先領！ 麥當勞5大夯品「買一送一」 三重起司「雙牛堡、脆豬堡」限時1個月回歸快開吃

5大優惠券先領！ 麥當勞5大夯品「買一送一」 三重起司「雙牛堡、脆豬堡」限時1個月回歸快開吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。