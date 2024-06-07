肉粽月開跑！他見桌上早餐傻眼 一票人超有感：整個月都是

臨近端午節，不少民眾家裡已經採購或包好滿滿的肉粽。近日一名網友就分享，自己從早餐就開始吃肉粽，直呼「不敢相信」，掀起不少人的共鳴，笑稱已經吃一個月的肉粽，「整個都要肉粽臉了」、「現在大便都三角形了」。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文，曬出公司桌上的「肉粽早餐」照片，分享自己為了消滅家中冰箱裡滿滿的肉粽，從一早就吃粽子當早餐，無奈苦笑「我不敢相信，早⋯早餐就開始了？」

文章引發熱烈討論，大批網友深有同感，「我已經吃兩個禮拜了」、「我今天已經吃兩顆配一大盆蔬菜了」、「我上上週就開始包了」、「粽子節開跑」、「這整個月都是肉粽」、「肉粽：吃了一個我還有千千萬萬個我」、「我戒一個多禮拜了，因為吃到腸胃炎了」、「整個都要肉粽臉了」、「吃到棒賽（上大號）都變三角形了」、「現在大便都三角形了」。

還有不少人無奈透露，自己已經吃肉粽超過一個月，「一年一度的肉粽季開始了，我曾經吃兩個月」、「端午加減兩個月都是正常範圍」、「端午節半個月前，就已經都是肉粽」、「連續三個月都會看到肉粽」、「又要半年肉粽人生了」。